Centra handlowe wspierają walkę z koronawirusem

Pandemia koronawirusa bardziej niż kiedykolwiek pokazała, że działania CSR i charytatywne realizowane przez centra handlowe są ważnym wsparciem dla społeczeństwa. Szczególnie jest to widoczne na poziomie lokalnym, gdzie centra handlowe współpracują z samorządami, aby kierować pomoc bezpośrednio do konkretnych instytucji czy organizacji. Polska Rada Centrów Handlowych poprosiła swoich członków o przekazanie informacji nt. prowadzonych działań wspierających walkę z koronawirusem i o ile działania najemców skupiały się na pomocy na szczeblu ogólnopolskim, tak działania zarządców i właścicieli były realizowane na rzecz lokalnych społeczności.

Pomoc branży retail rozpoczęła się wraz z momentem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, kiedy to było wiadomo, że konieczne będzie doposażenie szpitali czy innych placówek medycznych w podstawowy sprzęt ochronny i medyczny. Pomoc zaczęła spływać szerokim strumieniem, wspólnie przekazano kilka milionów maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz innych środków ochrony. W Poznaniu doposażano szpitale w mikrofalówki, koce czy pościele. W całej Polsce zakupiono książki dla seniorów, przekazano komputery dla dzieci z ubogich rodzin, oferowano pomoc w odrabianiu lekcji, a w Łodzi udostępniono także nośniki outdoorowe. W Krakowie i we Wrocławiu wspierane są inicjatywy takie jak zakup folii PET do przyłbic. Większość działań centrów handlowych jest nadal prowadzona pod wspólnym hashtagiem #centraotwartenapomoc. Pojawiły się liczne inicjatywy sektora gastronomicznego w wielu obiektach, które zorganizowały się wokół akcji #wzywamyposiłki. Jej głównym celem jest dostarczanie posiłków dla pracowników medycznych, jak i innych służb na co dzień stojących na pierwszej linii walki z koronawirusem. Obecnie cała branża obiektów handlowych dba także o to, aby rodziny seniorów czy osób potrzebujących miały zapewniony prowiant.

- Sektor obiektów handlowych jest jednym z tych, który najbardziej ucierpiał na skutek wprowadzonych ograniczeń związanych z koniecznością zamknięcia lokali większości najemców, jednak widać, że wszystkich łączy chęć pomocy. Centra handlowe na swoich stronach internetowych i kanałach społecznościowych informują także o inicjatywach pomocowych swoich najemców i wiele z nich podejmują wspólnie - podkreśla Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH. – Jako stowarzyszenie zachęcamy do dzielenia się z nami dobrymi praktykami z całej Polski pisząc do nas i dodając hashtag #PRCHdocenia.