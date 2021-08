Centra handlowe zachęcają do noszenia masek

Polska Rada Centrów Handlowych zaprasza klientów galerii oraz całe społeczeństwo do solidarnego noszenia maseczek i zachowania zasad sanitarnych, aby zapobiec kolejnej fali pandemii.

31-08-2021

Polska Rada Centrów Handlowych zaprasza klientów galerii oraz całe społeczeństwo do solidarnego noszenia maseczek i zachowania zasad sanitarnych, aby zapobiec kolejnej fali pandemii. Rada zaproponowała wszystkim właścicielom, wynajmującym, zarządzającym i najemcom podjęcie wspólnej akcji pod hasłem: Bezpieczna witryna - bierz przykład z manekina. Projekt ma na celu walkę z coraz powszechniejszym lekceważeniem przestrzegania zasad sanitarnych i istniejącego zagrożenia kolejną falą pandemii oraz wprowadzeniem obostrzeń. Minister Zdrowia poparł akcję, obejmując ją honorowym patronatem.



Centra handlowe od początku pandemii restrykcyjnie przestrzegają zasad sanitarnych i nawołują do zachowania dystansu, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek (DDM). Projekt "Bezpieczna witryna - bierz przykład z manekina" ma na celu promocję noszenia masek przez klientów w centrach handlowych i w przestrzeni publicznej oraz ponowne wzmocnienie informacji o zasadach sanitarnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Powodem podjęcia wspólnych działań jest wyraźne zmniejszenie liczby osób używających masek na terenach obiektów handlowych, w środkach transportu publicznego i innych publicznych miejscach. Jest to kolejne działanie podjęte przez branżę w celu przeciwdziałania pandemii i jej konsekwencjom. Przystępujące do kampanii centra mają ubrać swoje manekiny w maseczki ze znaczkami z hasłami akcji. PRCH zachęca również do noszenia ich przez pracowników centrów na swoich maseczkach i ubraniach, zamieszczania plakatów z hasłem akcji i innych materiałów w przestrzeni obiektów handlowych.

- Przed nami powrót do szkół, intensyfikacja zakupów, zwiększenie aktywności. Dzisiaj niewiele może zrobić każdy samodzielnie, jednak jeśli razem wszyscy dostosujemy się do prostych zasad sanitarnych, to zwiększymy szansę na powstrzymanie fali pandemii, zmniejszenie liczby zachorowań. Obserwuję ludzi w różnych miejscach, także poza centrami. Niektórzy zapomnieli o zagrożeniu, może nie uświadamiają sobie niebezpieczeństwa. Jednak ono istnieje, jest bardzo realne. Wiemy, że zagraża nam kolejna fala pandemii, podobnie jak innym krajom. Powinniśmy może trochę inaczej spojrzeć na to, ile każdy z nas może zrobić dla siebie i innych. Możemy zadbać o to, aby chronić zdrowie poprzez założenie maski, trzymanie dystansu, dezynfekcję, zwykłą ostrożność. To obok szczepień jedyne pewne środki zapobiegawcze. Centra są bezpieczne, zachowują wszelkie możliwe środki ostrożności i nieustannie przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Jednak bez zastosowania się do nich ludzi w galeriach, nasza skuteczność jest ograniczona. Prosimy klientów, społeczeństwo o wspólne działanie, o jeszcze jeden wysiłek i solidarność. Widzimy naokoło tyle komunikatów, że stają się dla niektórych jakby przezroczyste. Dlatego stworzyliśmy jeden wspólny symboliczny znaczek, apelując do każdego, komu leży na sercu dobro swoje i innych. Zachęcamy do założenia maski każdą osobę wchodzącą do publicznej strefy. Zapraszamy do udziału całą branżę, solidarnie mówiąc jednym głosem, że nie chcemy dopuścić do rozwoju pandemii i kolejnego lockdownu - powiedział Jan Dębski, prezes PRCH.

Centra handlowe wcześniej odpowiedziały na apel PRCH o włączenie się do promocji sczepień i promocję organizowanie tymczasowych punktów szczepień w obiektach. Od czerwca powstało około 40 punktów w całej Polsce. Ponad 100 centrów promuje szczepienia w swoich obiektach. Nośniki reklamowe w galeriach mogą służyć rozpowszechnianiu ważnych społecznie kwestii. Dzisiaj priorytetem jest zrobienie wszystkiego, aby nie doszło do czwartej fali pandemii. Branża solidarnie odpowiedziała na poprzednie apele PRCH i teraz kolejny raz może stanąć po jednej stronie, aby w odpowiedzialny sposób reagować na sytuację zagrożenia, chronić siebie i innych.