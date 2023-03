Nowoczesność, elegancja i przyjemna atmosfera – takimi słowami można opisać otwarte zupełnie na nowo centrum handlowe w samym sercu warszawskiej Pragi Południe, które przyciąga sklepy w najnowszych konceptach. Mowa tu o Promenadzie, która po zakończeniu drugiego etapu modernizacji może śmiało i zuchwale poszerzać swój catchment dzięki dogodnej lokalizacji i starannie dobranej ofercie handlowo-usługowej.

Centrum handlowe Promenada w Warszawie/ fot. mat. prasowe

Odnowione centrum Promenada w Warszawie

Zakończył się kolejny etap inwestycji obejmującej modernizację jednego z flagowych centrów z portfolio firmy G City Europe (dawniej Atrium European Real Estate) – Promenady. W ciągu zaledwie jednego roku, podczas gdy pozostała część galerii funkcjonowała normalnie, została przeprowadzona rozlega i bardzo trudna konstrukcyjnie przebudowa.

W efekcie przemian, których generalnym wykonawcą była firma Muniak, galeria zyskała 13 200 m2 nowej powierzchni najmu, co daje łącznie 63 000 m2 GLA. Projekt modernizacji opracowany przez zespół firmy Sud Architects, charakteryzuje się wysmakowanym stylem i spełnia wymogi zrównoważonego budownictwa. Posiada nowoczesny system oświetleniowy zużywający mniej energii i redukujący ślad węglowy. Otwarte dziś nowoczesne centrum handlowe kusi szlachetnym wnętrzem o spójnym charakterze oraz komplementarną ofertą, wzbogaconą o nowości w najbardziej aktualnych konceptach.

Nowe sklepy w centrum Promenada

Do dyspozycji klientów oddano m.in. dwupoziomowy salon Peek & Cloppenburg, nowoczesny salon Marc O’ Polo, sklepy znanych i lubianych marek United Colors of Benetton, Cropp Town czy House. Salony Tous, Douglas, Super-Pharm czy Empik pojawią się w najnowszych konceptach.

Wśród najemców znalazły się marki swoim asortymentem odpowiadające na zróżnicowane potrzeby klientów. Otworzyły się liczne lokale usługowe, sklep zoologiczny Kakadu, sklepy jubilerskie i butiki z bielizną. Salony Homla i home&you wzbogaciły ofertę sklepów z kategorii interior design. Swoje salony otworzyły także marki, których wcześniej w Promenadzie nie było, np.: Fielmann, Jubitom, Lynx Optic, Digel, Lovisa, Tezenis, Family Optic, czy VITA CAFÉ. Inne z kolei, ku uciesze klientów, wracają do zmodernizowanego centrum. Wśród nich są między innymi: Witchen, VENEZIA Shoes, Mister Minit, Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris, Bytom, Gatta. Wkrótce też otworzy się plac zabaw Lider, a także salony Nina Basco, Falconeri i Uomo.

Grupy odbiorców centrum Promenada

– Oddajemy dziś w ręce klientów najnowszy i śmiem twierdzić najatrakcyjniejszy pod względem architektury wnętrza obiekt handlowy, który niewątpliwie jest naszym wielkim sukcesem leasingowym. Prawie 80% powierzchni centrum handlowego wynajęliśmy jeszcze przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych, a kolejne w ciągu kilku następnych miesięcy. Promenada to nie tylko najemcy, ale także niesamowita społeczność i lojalni klienci. Dzięki prężnie powstającym wokół nowym osiedlom mieszkaniowym wciąż wzrasta liczba potencjalnych klientów, a to wpływa na atrakcyjność biznesową galerii. Bezpośredni zasięg oddziaływania Promenady to ponad milion osób i obejmuje on warszawskie dzielnice i podwarszawskie miejscowości, skąd można dojechać do nas w około 20 minut. Wiemy, że jest to lubiane centrum, a teraz po znacznym poszerzeniu jego oferty oraz uwzględniając rozwój infrastruktury drogowej stolicy, możemy docierać do nowych grup odbiorców – mówi Anna Tana, Dyrektor Leasingu, Atrium Poland.

