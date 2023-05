- Nadchodzi definitywny koniec ostrowskiego browaru. Choć ten nie funkcjonuje już w mieście od wielu lat po tym, jak został sprzedany, a produkcja przeniesiona, to budynki przy ul. Raszkowskiej pozostały. Wkrótce mają zniknąć z krajobrazu Ostrowa Wielkopolskiego - informujena Facebookku Ostrów w naszych sercach.

W Ostrowie powstanie centrum handlowe zamiast browaru/fot. Facebook

Centrum handlowe zamiast browaru

Właściciel terenu bo browarze chce go oczyścić - co oznacza wyburzenie obiektów. Firma z kilkusetletnią tradycją w Ostrowie Wielkopolskim przestała funkcjonować.



W 2019 roku były plany budowy w tym miejscu Centrum Handlowego Multibox Browar. Miał to być jednopiętrowy zespół budynków o powierzchni handlowej 15 tys. m2. Ostatecznie budowa się nie rozpoczęła.

Ostrowski Browar powstał w latach 30. XIX wieku. Ale dopiero w latach 70. przeżywał rozkwit. Wtedy kupił go Richard Hirsch. Nie tylko produkował piwo, ale też prowadził restaurację, w której podawano złoty trunek własnej produkcji. W kolejnych latach to tutaj powstawały takie piwa jak Wiarus, Jubileuszowe, Koźlak, Złoty Kłos. Lech Mocny czy Rejtan. Z czasem ostrowski browar stał się częścią Kompanii Piwowarskiej. Początek XXI wieku okazał się jednak dla browaru fatalny. Podjęto decyzję o jego likwidacji - informuje epoznan.pl.

Obiekty długo stały opuszczone, aż w końcu wiosną 2023 roku rozpoczęła się rozbiórka budynków. Już wiadomo, że na tym terenie powstanie centrum handlowe. Za komercjalizację odpowiadać ma RG-Leasing.

