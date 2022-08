Ceny paliw 2022. To jeszcze nie koniec obniżek

Autor: PAP

Data: 05-08-2022, 10:26

Jak przewidują analitycy BM Reflex to jeszcze nie koniec obniżek na stacjach. W kolejnych dniach zarówno ceny benzyny, jak i oleju napędowego będą spadać, ale wyhamują prawdopodobnie obniżki cen autogazu.

W kolejnych dniach zarówno ceny benzyny, jak i oleju napędowego będą spadać, jednak wyhamują prawdopodobnie obniżki cen autogazu./fot. shutterstock

Analitycy wskazali, że przy dość stabilnym kursie USD/PLN i gwałtownym spadku cen ropy i paliw gotowych, możliwe były w tym tygodniu głębokie korekty cen paliw na krajowym rynku hurtowym, co jednocześnie pogłębiło skalę notowanych od kilku tygodni obniżek na stacjach. 30, 40 na nawet 50 groszy na litrze to skala obniżek w skali ostatniego tygodnia zaobserwowana na stacjach paliw - podano.

Ceny paliw 2022. To nie koniec obniżek

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Średnie ceny paliw kształtują się obecnie na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 - 7,00 zł/l, bezołowiowej 98 - 7,74 zł/l, oleju napędowego 7,26 zł/l, autogazu 3,30 zł/l. Oznacza to, że w skali tygodnia benzyny średnio taniały o 33-34 gr/l, olej napędowy o 30 gr/l i autogaz o 4 gr/l - poinformował Reflex.

"To jeszcze nie koniec obniżek na stacjach. A zatem w kolejnych dniach zarówno ceny benzyny i oleju napędowego będą spadać, ale wyhamują prawdopodobnie obniżki cen autogazu" - wskazali analitycy. Zwrócili uwagę, że na części stacji ceny benzyny kształtują się już na poziomie 6,80 - 6,85 zł, a oleju napędowego 7,10 - 7,15 zł/l. Ich zdaniem są to potencjalnie poziomy, do których niedługo mogą spaść średnie ceny w skali całego kraju.

Ropa Brent w porównaniu do notowań sprzed tygodnia spada o około 10 USD/bbl i kończy tydzień na poziomie bliskim poziomów sprzed wybuchu wojny w Ukrainie. Głównym czynnikiem, który powoduje przecenę ropy, są silne obawy, że spowolnienie w gospodarce światowej zmniejszy popyt na energię - uważają analitycy.

Bank Anglii podniósł stopy procentowe i zapowiedział, że w IV kwartale tego roku w Wielkiej Brytanii rozpocznie się recesja. Wcześniejsza seria odczytów, w tym danych o produkcji z USA i Chin oraz popytu na benzynę w USA, wskazuje na gwałtowne osłabienie aktywności gospodarczej.

Wzrost cen benzyny do rekordowo wysokiego poziomu spowodował spadek popytu na benzynę. EIA poinformowała, że średnia czterotygodniowa konsumpcja benzyny w USA spadła do 6-miesięcznego minimum tj. 8,592 mln baryłek dziennie w ostatnim tygodniu lipca, czyli o 1 mln baryłek dziennie poniżej normy sezonowej sprzed Covid.