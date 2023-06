Od piątku Orlen i BP wprowadziły wakacyjne promocje na paliwa, a od poniedziałku ruszy z nimi Shell. Na stacjach Circle K. obowiązują w wakacyjne weekendy.

Ceny paliw: Ruszyła wakacyjna promocja paliw Orlenu i BP, a od 3 lipca Shella; fot. unsplash

Ceny paliw: Wakacyjne obniżki

Zgodnie z raportem rocznym Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), na koniec 2022 r. spośród prawie 7,9 tys. polskich stacji paliw, najwięcej, bo prawie 2,4 tys. należało do niezależnych operatorów. Na drugim miejscu, z ponad 1,9 tys. stacji znalazł się Orlen.

Płocki koncern od piątku, 30 czerwca, do 31 sierpnia wprowadza wakacyjną promocję dla uczestników programu lojalnościowego Vitay. Czterokrotnie w każdym z dwóch wakacyjnych miesięcy będzie można zatankować do 50 litrów benzyny lub diesla z rabatem 30 groszy w stosunku do aktualnej ceny. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wzrośnie do 40 groszy. Promocja nie dotyczy LPG. Klienci Orlenu będą więc mogli maksymalnie zaoszczędzić 120 lub 160 zł.

Według danych POPiHN właścicielem drugiej co do wielkości sieci jest BP - 574 stacje na koniec 2022 r. Również od piątku, 30 czerwca koncern wprowadza wakacyjną promocję dla uczestników programu lojalnościowego Payback. Czterokrotnie w miesiącu będą mogli oni zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 30 groszy na litrze, przy czym promocja obejmuje też autogaz, którego litr w jej ramach będzie tańszy o 10 gr. Klienci BP, tankujący benzynę lub diesla będą więc mogli maksymalnie zaoszczędzić tyle, co w przypadku Orlenu - do 120 zł do końca sierpnia.

Trzecia co do wielkości sieć stacji paliw w Polsce należy do Shella. Na koniec 2022 r., według danych POPiHN, było ich 455. Od 3 lipca br. do 31 sierpnia tego roku uczestnikom programu lojalnościowego Shell ClubSmart przysługuje 30 gr rabatu na litrze benzyny 95 i diesla, przy czym po niższej cenie zatankować można jednorazowo do 60 litrów paliwa. W promocji Shella nie ma limitów liczby tankowań. Akcja nie łączy się z innymi promocjami rabatowymi na paliwo, ze zniżkami obowiązującymi dla Karty Dużej Rodziny oraz innym rabatami.

Prawie 400 stacji liczy sieć Circle K. w wakacyjne weekendy, od piątku do niedzieli, do 3 września br., uczestnicy programu lojalnościowego Circle K Extra tankują o 35 gr taniej na litrze dowolnego paliwa. Rabat do maksymalnie 85 l w ramach jednej transakcji.

