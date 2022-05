Ceny paliw - rząd chce je zamrozić

Rzecznik rządu Piotr Müller zapewił, że będzie szukać rozwiązań, które będą prowadzić do zamrożenia cen paliw. Dodał, że gdyby nie tarcza antyinflacyjna, to cena paliw byłaby jeszcze wyższa.

Autor: PAP

Data: 18-05-2022, 21:55

Rząd chce zamrozić ceny paliw/fot. shutterstock

Piotr Müller przyznał, że wzrosty cen surowców energetycznych, w tym ropy i gazu wynikają z działań Rosji. "Wojna w Ukrainie spowoduje kolejne wzrosty" - wskazał. "W innych krajach również paliwo drożej" - dodał.

"Będziemy szukać rozwiązań, które będą prowadzić do zamrożenia cen" - zapewnił rzecznik rządu.

Pytany był także o to, czy zostanie przedłużone obowiązywanie tarczy antyinflacyjnej.

"Jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną, to chcemy zasadniczo przedłużyć te punkty. Natomiast, analizujemy jeszcze każdy punkt po punkcie w tej ustawie, bo zawsze chcemy celować te środki finansowe w te miejsca, gdzie tarcza antyinflacyjna jest najbardziej potrzebna" - tłumaczył Müller.

Podkreślił, że "są to miliardy złotych, które nie trafiają do budżetu państwa ze względu na obniżone podatki". Jak dodał, "działania te muszą być celowane w odpowiedni sposób".

"Możemy zadeklarować, że większość z tych instrumentów zostanie przedłużona" - powiedział rzecznik rządu. Przypomniał, że na tę chwilę tarcza antyinflacyjna obowiązuje do końca lipca.

Müller odniósł się także do przyjętego przez rząd projektu ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

"Zdecydowaliśmy się na pomoc systemową. Cztery raty wakacji kredytowych w tym roku i w przyszłym. To jest ulga, która może sięgać nawet w tych najbliższych dwóch latach łącznie ok. 20 tys. zł. To jest dobra informacja dla tych, którzy tego potrzebują" - powiedział rzecznik rządu.

Pytany o wypłatę emerytom i rencistom tzw. 14. emerytury, Müller ocenił, że jest to dla nich "bardzo ważna pomoc w trudnej sytuacji inflacyjnej". "Nie wyobrażam sobie, by najmniej zarabiającym emerytom w tej chwili odebrać tę emeryturę, gdy koszyk produktowy dla tych osób jest zdecydowanie skupiony wokół towarów pierwszej potrzeby" - podkreślił.

Tarcza antyinflacyjna składa się z: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatku od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc. zamiast 23 proc.); zero proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); obniżenia kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek "tarczowy" (od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego).

Zgodnie z tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego br., obniżony został VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.

Cena paliw a ceny żywności

W kwietniu br. Mariusz Zielonka, Ekspert Ekonomiczny, Konfederacja Lewiatan tłumaczył, że cena paliwa to około 1% ceny produktu zakupionego w hurcie.

Jego zdaniem, ceny paliw nie mają dużego wpływu na końcowe ceny produktów na półkach.

- W mojej ocenie wpływ ten jest niewielki, mimo obiegowej opinii, że duży. Cena ropy przekłada się na cenę paliwa, a ten z kolei na transport, wykorzystywany w branży handlowej. Paliwo to około 20% ceny transportu, a kilka procent ceny produktu to koszt transportu. Wynika z tego, że cena paliwa to około 1% ceny produktu zakupionego w hurcie. Widać to również było podczas pierwszej obniżki cen paliw w ramach tarczy antyinflacyjnej – ceny żywności wg danych GUS nadal rosły – dodał Mariusz Zielonka.