Handel

Ceny w sklepach biją kolejne rekordy. Które produkty podrożały najbardziej?

Autor: MondayNews

Data: 12-04-2023, 08:33

Polacy wciąż nie mogą liczyć na tańsze zakupy. Analiza ponad 88 tys. cen pokazuje, że w marcu br. w sklepach było drożej średnio o blisko 24% niż rok wcześniej. Tym razem największy wzrost odnotowały karmy dla zwierząt, bo o przeszło 46%. Drugie miejsce w zestawieniu drożyzny należy do warzyw – z wynikiem prawie 40%. Wpływ na to miały przede wszystkim trzy artykuły, tj. cebula, marchew i papryka, które najmocniej podrożały spośród wszystkich analizowanych produktów codziennego użytku. Natomiast cena pieczywa poszła w górę o blisko 28%, co oznacza trzecią pozycję w rankingu.

Kolejne złe wieści ze sklepów. Drożyzna zamiast hamować nadal się rozpędza. / fot. JS