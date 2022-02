Ceny w sklepach zaczną rosnąć?

Od 1 lutego br. obniżona jest stawka VAT do 0% na wybraną żywność. Część osób zastanawia się jednak, czy ceny w sklepach faktycznie będą niższe, skoro wzrosły koszty produkcji.





Autor: Olimpia Wolf

Data: 02-02-2022

Ceny żywności: Konsumenci mogą poczuć się rozczarowani, fot. shutterstock

Od 1 lutego zerowy VAT na wybraną żywność

Obniżenie stawki VAT do zera obejmuje takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

Czy ceny żywności faktycznie spadną?

Można się zastanowić, czy obniżka cen w sklepach, widoczna 1 lutego, będzie taka sama przez cały półroczny okres jej trwania. Przecież ze względu na wyższe ceny gazu, prądu oraz wyższe koszty pracy, wytworzenie żywności także staje się droższe.

Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A. tłumaczy, że niemal codziennie otrzymuje informacje od producentów i dostawców o podwyżkach cen towarów spowodowanych wzrostem kosztów produkcji tj. wzrost cen energii i gazu o 300%. - Przewidujemy, że wiele z nich nałoży się terminem wraz z obniżeniem stawki VAT, obawiamy się zatem, że zabieg ten złagodzi dalsze podwyżki, ale im nie zapobiegnie - uważa.

Podobnego zdania jest Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności. - Z jednej strony obniża się VAT z 5 proc. do zera, z drugiej doświadczamy 400-600 proc. podwyżki gazu, a to jest tylko część z wielu podwyżek, jakie producenci żywności muszą sobie wkalkulować w koszty wytworzenia - mówi.

- Może się więc okazać, że na paragonie zobaczymy co prawna zero procent VAT-u, ale cena wcale niekoniecznie musi być niższa. Przeciwnie, może być wyższa niż ta, która obowiązywała dwa, trzy tygodnie wcześniej z VAT-em. I to jest to niebezpieczeństwo, że tak naprawdę jako konsumenci możemy się w którymś momencie poczuć mocno rozczarowani. Możemy zapytać: gdzie jest te 5 procent - tłumaczy Andrzej Gantner.

Obniżka VAT-u: Przedsiębiorcy muszą wykazywać zysk

Gantner tłumaczy, że żaden przedsiębiorca nie może sprzedawać poniżej kosztów wytwarzania, ponieważ jest to przestępstwo karno skarbowe i narażenie państwa na realne straty.

- W związku z tym przedsiębiorca sprzeda po cenie, która kompensuje jego koszty, przynajmniej na zero. Chociaż powinien osiągać jakiś zysk. Wynika to chociażby z najnowszych uregulowań podatkowych, że ci, którzy nie osiągają zysku powyżej 1 procenta zapłacą dodatkowy podatek obrotowy. Czyli przedsiębiorca powinien być motywowany do osiągania zysku. Więc albo osiągnie ten zysk albo jeśli będzie sprzedawał ze stratą, tak naprawdę popełni wykroczenie i co gorsze, wcześniej czy później takie działania doprowadzą go do wypadnięcia z rynku - zauważa Andrzej Gantner.

Jak pomysł na zerowy VAT oceniają firmy spożywcze? Czy regulacja cen żywności to dobry pomysł? Jakie są proste sposoby na niemarnowanie żywności i czym różni się informacja na opakowaniu "należy spożyć do" od "najlepiej spożyć przed"?

