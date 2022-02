Ceny żywności: Obniżka VAT nie pomogła? (podcast)

Są czynniki, które powodują, że obniżka cen żywności będzie bardzo trudna do zrealizowania – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjał.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 04-02-2022, 13:44

Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjał opowiada o rozwoju firmy i drożejącej żywności. Grafika: PTWP

Zerowy VAT na żywność od 1 lutego

Od 1 lutego przez pół roku obowiązuje zerowy VAT na te produkty spożywcze, które wcześniej opodatkowane były stawką 5 proc. Są to mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne. Na ile taka decyzja wpłynie na to, aby ceny żywności w sklepach faktycznie były niższe?

Prezes GK Specjał: za oleje płacimy 50 proc. więcej

– Uważam, że obniżenie VAT-u do zera nie będzie miało wielkiego wpływu na ceny żywności w sklepach z uwagi na to, że większość asortymentu drastycznie drożeje. W dużej mierze są to produkty, które objęła obniżka VAT-u. Nabiał drożeje o 20 proc. z miesiąca na miesiąc, za oleje płacimy 50 proc. więcej niż wcześniej. To bardzo drastyczne podwyżki – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Krzysztof Tokarz, prezes Grupy Kapitałowej Specjał.

– Jako dystrybutorzy oraz organizatorzy franczyz mocno wspieramy naszych franczyzobiorców, aby maksymalnie obniżyć ceny produktów spożywczych, na które jest zerowy VAT. Zależy nam, byśmy cały czas byli konkurencyjni wobec sieci wielkopowierzchniowych i dyskontowych – tłumaczy.

Obniżka VAT: Żywność będzie droższa?

Dodaje, że są czynniki, które powodują, że obniżka cen będzie bardzo trudna do zrealizowania. Jego zdaniem żywność nie będzie tańsza i może nawet zdrożeć.

– W tym roku zaczęliśmy płacić za gaz o 100 proc. więcej, ale znam przedsiębiorców, których dotknęła 800-proc. podwyżka. Drożeje energia elektryczna, a także paliwo, które teoretycznie powinno tanieć, ale jeśli porównamy jego obecną cenę z tą sprzed kilku miesięcy, widzimy zmianę na niekorzyść. W związku z podwyżką płacy minimalnej, pensje stały się wyższe. Pracownicy domagają się, zresztą słusznie, podwyżek swoich wynagrodzeń – opowiada.

– Widzimy więc nakręconą spiralę podwyżek. Ona, być może, jeszcze długo będzie trwała. Oczywiście chcielibyśmy, żeby jak najszybciej się skończyła, ale nie jest to takie proste. A podwyższenie stóp procentowych w bankach nie załatwi sprawy – komentuje.

– Z mojej wiedzy i z rozmów z producentami żywności, którzy narażeni są na wyższe ceny surowców, energii i pracy, wynika, że podwyżki cen żywności będą trwały co najmniej do połowy roku.

A co będzie w lipcu, gdy skończy się półroczny okres zerowego VAT-u? – Moim zdaniem ceny żywności w sklepach będą jeszcze wyższe – podsumowuje Krzysztof Tokarz.

W czym tkwi siła polskiego handlu? Jak Grupa Kapitałowa Specjał radzi sobie z podwyżkami cen prądu i gazu? Czy inwestuje w OZE? Co spółka osiągnęła w ciągu ostatnich trzech lat i jakie ma plany na rok bieżący? Zapraszamy do wysłuchania całego podcastu!

