Zerowy VAT na żywność obowiązuje tylko do końca tego roku. Czy od stycznia więcej zapłacimy za mięso, ryby, produkty mleczne, miód, orzechy, warzywa i owoce, wyroby zbożowe, w tym pieczywo i ciasta?

Zerowy VAT na żywność obowiązuje tylko do końca tego roku; fot. PTWP

Co z zerowym VAT?

Według Jakuba Olipry, ekonomisty z banku Credit Agricole, powrót do 5 proc. VAT spowoduje wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych o ok. 4 pkt proc. Tyle trzeba dodać do prognozowanej inflacji dla tej grupy produktów. Oznacza to, że ceny żywności i napojów bezalkoholowych w styczniu 2024 r. będą wyższe o 8,3 pkt proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a w całym pierwszym kwartale przyszłego roku — o 6,7 pkt.

Jeśli opozycja przejmie władzę w grudniu, to może wpisać zerowy VAT na żywność do ustawy budżetowej, ale jej plan nie jest znany. Jak dotąd nie zabrała oficjalnego stanowiska w tej sprawie, nie wpisała też takiego założenia do umowy koalicyjnej, podpisanej w piątek w południe przez liderów Platformy Obywatelskiej, Polski 2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Nowej Lewicy.

