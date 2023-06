Handel

Certyfikat Dobry Produkt 2023 - już przyjmujemy zgłoszenia

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 29-06-2023, 13:28

Zgłoś to, co na polskim rynku jest unikatowe, tworzone z pasją przez ludzi stawiających na doskonałość smaku i dbających o kulinarne gusta. Już przyjmujemy zgłoszenia online do plebiscytu Dobry Produkt!