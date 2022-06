Certyfikowany lód w kostkach robi różnicę

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 30-06-2022, 09:50

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy lodem wyprodukowanym przemysłowo, a w warunkach domowych – wyjaśnia Piotr Lewiński, technolog żywności.

Lód w kostkach w sprzedaży detalicznej

Choć mamy już trzecią dekadę XXI wieku, jeszcze kilka lat temu nikt z nas nie myślał o tym, że w upalne dni nieodzownym produktem podczas delektowania się napojami chłodzącymi będzie lód w kostkach, który będziemy mogli nabyć w każdym sklepie spożywczym bądź na stacjach benzynowych.

Można zaryzykować stwierdzenie, że jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę, że paczkowany lód w kostkach jest dostępny w sprzedaży detalicznej. Jeszcze większą grupę stanowią Ci, którzy nie mają świadomości jak wielka jest różnica między lodem wyprodukowanym w woreczkach, foremkach lub kostkarkach domowych lodówek, a lodem wyprodukowanym przez profesjonalne przedsiębiorstwo - mówi Piotr Lewiński

Najważniejsze różnice

Różnice są na tyle duże, że warto przyjrzeć im się bliżej. Pierwszą z nich jest natychmiastowa dostępność gotowego produktu. Pomijamy więc cały etap przygotowania lodu w domu. Nabywamy gotowe do użycia kostki lodu lód w sklepie w temperaturze -18˚C, czyli takiej, jaka wynika z przepisów nałożonych na podmioty handlujące produktami mrożonymi. Drugą z nich jest niewątpliwie wygląd lodu który, jeśli został wyprodukowany przez rzetelnego producenta, będzie krystalicznie przejrzysty.

Trzecią cechą jest czas chłodzenia napojów.

Tu należy szerzej pochylić się nad zagadnieniem. W porównaniu do lodu domowej lub nieprofesjonalnej produkcji różnica jest duża lub bardzo duża. Używając kilku kostek lodu wyprodukowanego przez specjalistyczne przedsiębiorstwo możemy liczyć na długotrwałe chłodzenie. W przypadku użycia lodu domowego sumptu, nim usiądziemy na kanapie lód z pewnością się już rozpuści tracąc nieodwracalnie zdolność dalszego chłodzenia napoju dodatkowo rozcieńczając go - mówi technolog żywności.

Smak lodu w kostkach

Czwartą istotną cechą jest smak lodu, który powinien pozostać obojętny. W przypadku użycia lodu wyprodukowanego samodzielnie, użyta do tego celu woda może dawać różnego rodzaju posmaki np. słonawy, gorzki, kwaśnawy itd. wynikające z przewagi zawartych w niej minerałów lub innych obecnych w niej składników. Piotr Lewiński zwraca uwagę, że z kolei lód wyprodukowany przez doświadczonego producenta dzięki właściwemu przygotowaniu wody w procesie wieloetapowej filtracji pozostaje całkowicie neutralny. Gwarantuje to jego obojętność w stosunku do smaków nawet wysokogatunkowych napojów, które będzie chłodził.

I tak dochodzimy do piątej, chyba najważniejszej cechy. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów bardzo istotnym jest świadomość, że lód jest żywnością, nie nieokreślonym dodatkiem do napojów. Wbrew stereotypom o jakiejś „tajemnej czystości lodu, który przecież nie może zawierać drobnoustrojów” prawda jest odmienna. Lód, jak każdy produkt spożywczy może zawierać bakterie. Wszystko co jest w nim zamrożone zostaje przyjęte przez konsumenta wraz z wypitym napojem - podkreśla Piotr Lewiński.

Nie może być kompromisów w sprawie bezpieczeństwa

Wyłącznie zachowanie właściwej higieny wytwarzania gwarantuje pełne bezpieczeństwo zdrowotne produktów. Wszystkie formy do lodu, domowe kostkarki i tak zwane kostkarki gastronomiczne czy hotelowe wymagają systematycznych czynności związanych z zachowaniem higieny, w tym okresowego odkażania. Brzmi to dość poważnie, ale mając na uwadze nasze zdrowie nie powinniśmy tego bagatelizować.