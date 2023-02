Nowoczesny salon Kodano Optyk, przedłużenie umowy o współpracy z drogerią Sephora oraz otwarcie nowej pracowni florystycznej, tak wygląda początek roku w CH Plaza Rzeszów. Działający od lutego salon Kodano zajmuje blisko 200 mkw, a Sephora pozostanie w Centrum przez trzy kolejne lata. To dobra prognoza na kolejny rok działalności najstarszego rzeszowskiego Centrum Handlowego.

CH Plaza Rzeszów z coraz lepszą ofertą

Zarządca CH Plaza Rzeszów Keen Property Management ma na ten rok dużo planów i pomysłów na unowocześnienie i rozwój oferty dla swoich klientów. Pierwsze zmiany zaproponowane zostały już na początku roku. W lutym do portfolio Centrum dołączył salonu Kodano Optyk. Nowy lokal, który znajduje się na parterze przy głównym ciągu komunikacyjnym, zajmuje powierzchnię blisko 200 mkw. Co najważniejsze umowa najmu będzie trwała minimum 5 lat. Kodano Optyk to sieć salonów optycznych zlokalizowanych w całej Polsce.

Nowy przestronny, nowoczesny i jasny salon oferuje okulary korekcyjne oraz przeciwsłoneczne znanych, światowych marek takich jak: Ray-Ban, Emporio Armani, Versace, Michael Kors, Loretto, Perez i wiele innych. W salonie można również zbadać wzrok, kupić soczewki kontaktowe oraz akcesoria okularowe. . Kodano.pl to także największy sklep internetowy oferujący soczewki kontaktowe oraz okulary. Firma jest liderem w sprzedaży soczewek kontaktowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Dodatkowo na parterze w CH Plaza działalność rozpoczęło całkowicie nowe studio florystyczne „Bukiet z Miłości”. Szeroką gamę usług florystycznych m.in. tworzenie autorskich i oryginalnych bukietów oraz wystroju wnętrz na różne okoliczności oferować będzie przez minimum 3 lata.

