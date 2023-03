Centrum handlowe Lublin Plaza zmienia zasady korzystania z parkingu. Od 1 marca goście galerii mogą korzystać z parkingu bez konieczności pobierania biletu. Galeria wprowadza nowy system kamer odczytujących numer rejestracyjny pojazdu.

CH Plaza w Lublinie zmienia zasady parkowania. / fot. materiały prasowe

Lublin Plaza wprowadza zmiany w korzystaniu z parkingu centrum

Przy wjeździe na parking zostały umieszczone szlabany wraz z kamerami odczytującymi numer rejestracyjny auta. Otwarcie szlabanu następuje automatycznie po sczytaniu numeru rejestracyjnego.

Po zakończeniu zakupów w galerii należy udać się do kasy i wpisać numer rejestracyjny zaparkowanego pojazdu. Kolejnym krokiem jest wybranie zdjęcia tablicy rejestracyjnej swojego pojazdu oraz metody płatności. Klienci będą mogli zapłacić za parkowanie gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem.

Ile kosztuje parking w Plazie w Lublinie?

Opłata za parkowanie naliczana jest automatycznie od momentu wjazdu na parking. Pierwsza godzina parkowania kosztuje 2 złote, druga godzina 3 złote, a trzecia i każda kolejna kosztuje 4 złote.

Parking jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do zakończenia ostatniego seansu kinowego. Parking jest płatny od poniedziałku do piątku, natomiast w weekendy jest bezpłatny. Dla klientów kina i klubu fitness bezpłatny czas parkowania wynosi trzy godziny (w celu uzyskania rabatu należy zgłosić numer rejestracyjny pojazdu pracownikowi kina lub klubu fitness).

Położona w centrum miasta galeria Lublin Plaza posiada blisko 700 miejsc postojowych na dwupoziomowym parkingu.

Szczegółowy cennik oraz nowe zasady parkowania znajdują się na stronie internetowej Lublin Plaza.

