Chata Polska przekazuje pół miliona złotych dla wielkopolskich szpitali

Odpowiadając na apel medyków, polska sieć sklepów spożywczych Chata Polska w uzgodnieniu z wojewodą wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem, przekazuje pomoc finansową oraz transporty środków ochrony dla pracowników i pacjentów do wielkopolskich szpitali. Łącznie na ten cel spółka przeznaczy pół miliona złotych.

Dyrektor Generalny Chaty Polskiej przekazał na ręce wojewody Łukasza Mikołajczyka czek na kwotę 100 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na utrzymanie izolatorium dla osób, które mają łagodne objawy koronawirusa.

W ramach realizacji programu wsparcia kolejna kwota zostanie przeznaczona na rzecz jednoimiennego szpitala w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej. Najpotrzebniejsze środki ochrony zostały już dostarczone przez Chatę Polską do szpitali w Poznaniu.

- Środki ochrony, które przekazaliśmy do szpitali, kupujemy u polskich producentów i dystrybutorów, by dzięki tym działaniom wspomóc także polski biznes. W tych trudnych czasach ważne jest dla nas wspieranie lokalnych i rodzinnych producentów - wyjaśnia Grzegorz Górecki, Dyrektor Generalny Chaty Polskiej.

Zaangażowanie polskich firm docenił wojewoda wielkopolski.

- Niemal każdego dnia do wielkopolskich szpitali trafiają sprzęt i środki ochrony osobistej z rządowej Agencji Rezerw Materiałowych. Te dostawy zabezpieczają potrzeby placówek, jednak każde dodatkowe wsparcie jest niezwykle cenne. To gesty solidarności społecznej, tak potrzebne w tym trudnym czasie - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

- Wspólnie jako państwo, jako polscy przedsiębiorcy przechodzimy wielką próbę - niezwykle trudną - dlatego wielkie słowa uznania kieruję do każdego, kto staje do tej walki poprzez udzielanie takiego wsparcia, tak jak dziś Chata Polska czy wiele innych firm, czy to spółek skarbu państwa, czy sektora prywatnego - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.