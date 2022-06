Chiński gigant handlu z magazynami w Panattoni Park Nadarzyn

Panattoni wynajął ponad 15 100 m kw. powierzchni firmie JD.com w nowo ukończonym Panattoni Park Nadarzyn. Deweloper ukończył również proces certyfikacji środowiskowej budynku metodą BREEAM - 78,4 proc.

JD.com to platforma e-commerce, która posiada w Chinach ponad 300 mln klientów. Jest największym sprzedawcą detalicznym w kraju, zarówno online, jak i offline, oraz trzecią co do wielkości firmą internetową na świecie pod względem przychodów. Słynie z bardzo rozbudowanej sieci logistycznej - powierzchnia magazynów firmy w Azji przekracza 23 mln m kw.

JD.com gigantem chińskiego handlu

Umożliwia to realizację większości zleceń jeszcze tego samego dnia co zamówienie, m.in. za pomocą sieci dronów czy automatycznych pojazdów bezzałogowych. JD.com z siedzibą główną w Pekinie posiada biura na całym świecie, w tym w Nowym Jorku, Tokio oraz centrum badawczo-rozwojowe w Dolinie Krzemowej.

Firma dostarcza konsumentom świeżą żywność, odzież, artykuły gospodarstwa domowego, produkty dla niemowląt i wiele innych. Specjalizuje się w sprzedaży urządzeń elektronicznych. I to im dedykowany jest magazyn w Nadarzynie.

JD.com stawia na polskie centra logistyczne

Nowe centrum logistyczne JD.com pod Warszawą, będzie drugim tej firmy w Polsce i trzecim w Europie. – Chiński potentat przymierza się do rozszerzenia swojej działalności na Starym Kontynencie. Stąd też wybór miejsca nie był przypadkowy. Zdecydowało doskonałe położenie naszego kraju w centrum Europy oraz znakomita sieć połączeń drogowych, kolejowych i lotniczych z innymi krajami. To nasza pierwsza inwestycja z JD.com i jestem przekonany, że firma doceniła też nasze wszystkie wcześniejsze realizacje dla e-commerce w całej Europie. Jeśli chiński gigant zrealizuje swoje plany ekspansji, takie centra zaczną powstawać także w innych częściach naszego kontynentu – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Panattoni Park Nadarzyn

Panattoni Park Nadarzyn to nowoczesny obiekt przemysłowy o powierzchni 54 000 m kw. JD International Logistics zajmie w nim ponad 15 100 m kw., głównie pod procesy magazynowania. Park obejmuje powierzchnie przemysłowe oraz biurowe dostosowane do wymagań klientów z wielu branż. Hala posiada nowoczesne doki przeładunkowe, bramy naziemne oraz szerokie place manewrowe.