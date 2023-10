Należący do chińskiego koncernu JD.com, internetowy supermarket Ochama, ogłosił rozszerzenie swoich usług dostawy do domu na 19 dodatkowych krajów, wzmacniając swoją obecność w Europie. Wśród nowych rynków jest Polska.

Ochama wchodzi do Polski; fot. materiały prasowe

Ochama w Europie. Jaka oferta?

Jak napisano w komunikacie prasowym, "Ochama, wprowadzona po raz pierwszy w Holandii w styczniu 2022 r., oferuje model sprzedaży detalicznej, który łączy doświadczenia związane z zakupami online i offline. Firma zapewnia bezproblemową obsługę klienta, zapewniając elastyczność odbioru zamówień online z punktów odbioru Ochama lub wybierając komfort niezawodnej dostawy do domu."

W ofercie Ochamy jest szeroki wybór produktów od żywności, po sprzęt gospodarstwa domowego, kosmetyki, odzież, artykuły wyposażenia wnętrz i wiele innych.

Ochama rozszerza działalność. Chiński supermarket wchodzi do Polski

Działalność Ochamy obejmie teraz takie kraje, jak: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.

Dzięki temu rozszerzeniu usługa dostawy do domu firmy Ochama zostanie rozszerzona do sieci obejmującej 24 kraje, płynnie integrując się z istniejącymi usługami w Holandii, Luksemburgu, Belgii, Francji i Niemczech. Wszystkie zamówienia zostaną zapakowane w automatycznym magazynie Ochama w Holandii.

Dostawy w Ochama

Klienci w Holandii, Niemczech i Belgii mogą teraz skorzystać z opcji odbioru następnego dnia, a czas odbierania zamówień został wydłużony do północy w ponad 500 punktach odbioru. Ochama aktywnie pracuje, aby wprowadzić dodatkowe elastyczne przedziały czasowe odbioru w celu zwiększenia wygody.

- W Ochama niestrudzenie wprowadzamy innowacje, aby zaspokoić zmieniające się potrzeby naszych klientów i spełnić obietnicę naszej marki, że "zakupy stają się proste". Rozszerzając usługi na 19 dodatkowych krajów, jesteśmy podekscytowani możliwością zaoferowania większej liczbie klientów w całej Europie płynnych, zorientowanych na klienta i łatwych zakupów tuż pod ich drzwiami - powiedział Any Li, dyrektor ds. dostaw i transportu w firmie Ochama.

Jak działa e-sklep Ochama. Co to jest?

Ochama to sprzedawca omnikanałowy. Zamówienia online można odebrać w punktach odbioru Ochama lub dostarczyć bezpośrednio do domu klienta. Jak zapewnia firma, Ochama to innowacyjne rozwiązanie zakupowe, nowy sklep, w którym można kupić zarówno żywność, jak i towary nieżywnościowe: sprzęt AGD, elektronikę, kosmetyki kosmetyczne, produkty dla matki i dziecka i nie tylko.

W Holandii, Francji, Belgii i Niemczech sprzedawca detaliczny znalazł partnerów, sklepy (sieci), które współpracują z marką. W tych krajach klienci mogą zamówić żywność świeżą i mrożoną poza standardową ofertą Ochamy.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl