Chińskie i japońskie dania: W popularnej sieci kupimy do nich składniki

Od 31 stycznia we wszystkich sklepach Netto pojawią się azjatyckie produkty do przygotowania dań chińskich i japońskich.

Autor: oprac. Olimpia Wolf

Data: 31-01-2022, 12:15

Znana sieć handlowa oferuje azjatyckie produkty. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Smaki Azji w Netto

Od 31 stycznia we wszystkich sklepach Netto, pojawią się azjatyckie produkty do przygotowania dań chińskich i japońskich. Dodatkowo, dużą część z nich od 1 lutego będzie można kupić w jeszcze bardziej przystępnej, bo obniżonej o wartość podatku VAT, cenie.

Wspólne gotowanie to dobry pomysł na kreatywne spędzanie rodzinnych wieczorów. Jeśli dodatkowo w menu pojawią się potrawy charakterystyczne dla egzotycznych kuchni, przygoda we własnym domu może zamienić się w ciekawą i edukacyjną podróż po najdalszych zakątkach globu. Chcąc przygotować dania typowe dla uwielbianej przez Polaków kuchni chińskiej warto więc skorzystać z oferty „Smaki Azji” dostępnej w sklepach Netto.

Netto: Orientalna kolacja

Na półkach znajdziemy m.in. składniki niezbędne do przygotowania smażonego w woku makaronu w sosie z warzywami, a więc m.in. makaron ryżowy TaoTao nitka lub wstążka (4,99 PLN za 200 g w dniu 31 stycznia i 4,75 PLN za 200 g od 1-5 lutego) i sos TaoTao różne rodzaje np. słodki sos chilli (6,69 PLN za 200 g). Do tego trawa cytrynowa (4,99 zł za opakowanie 50 g w dniu 31 stycznia i 4,75 PLN w dniach 1-5 lutego), świeże grzyby Shitake (4,99 PLN za 100 g w dniu 31 stycznia i 4,75 PLN od 1 do 5 lutego) lub świeże grzyby Shimeji (6,99 PLN za 150 g w dniu 31 stycznia i 6,66 PLN od 1 do 5 lutego).

Dla fanów azjatyckich zup i bulionów Netto oferuje m.in. sprawdzające się w postaci bazy pod wywary mleczko białe kokosowe BIO Campio Food (6,99 PLN za 400 ml w dniu 31 stycznia i 6,65 PLN w dniach 1-5 lutego), do którego warto dodać świeży imbir (24,99 PLN za 1 kg), posiekany drobno czosnek (1,49 PLN za sztukę w dniu 31 stycznia i 1,42 PLN w dniach 1-5 lutego) oraz sok ze świeżo wyciśniętej limonki (1,19 PLN za jedną sztukę przy zakupie czterech sztuk w dniu 31 stycznia oraz 1,13 PLN w dniach 1-5 lutego).

Netto: Dania na bazie ryżu

„Smaki Azji” to oferta także dla smakoszy dań przygotowanych na bazie ryżu. W ofercie Netto klienci znajdą m.in. ryż basmati Golden Sella Melvit (9,99 PLN za 600 g w dniu 31 stycznia i 9,51 PLN w dniach 1-5 lutego), który komponował się będzie np. z sosem Goong dostępnym w trzech wariantach smakowych (tajski z miąższem kokosowym, kantoński z pędami bambusa, syczuański z grzybami mun) w cenie 6,99 PLN / 450g, suszone grzyby Shitake Goong (6,99 PLN za 30 g w dniu 31 stycznia i 6,65 PLN od 1 do 5 lutego) oraz kiełki fasoli mung Goong (4,39 PLN za 250 g w dniu 31 stycznia i 4,18 PLN od 1 do 5 lutego). Do dań zarówno na bazie makaronu, jak i ryżu czy rozgrzewających zup, warto dodać też odpowiednio wcześniej zamarynowane mięsa np. pokrojony w cienkie plastry sznycel z fileta z piersi indyka Sztuka Mięsa (11,99 PLN za 400 g w dniu 31 stycznia i 11,42 PLN w dniach 1-5 lutego) lub filet z piersi kaczki Sztuka Mięsa (37,99 PLN za 1 kg w dniu 31 stycznia i 36,18 PLN od 1 do 5 lutego).

Dobrym pomysłem na wieczór z dziećmi będzie np. wspólne przygotowywanie sushi. Podstawą dobrego sushi jest oczywiście ryż. Dlatego od 31 stycznia w Netto dostępny będzie ryż do sushi Kupiec w cenie 2,99 PLN za 200 g w dniu 31 stycznia i 2,85 PLN od 1 do 5 lutego. W ofercie znajdzie się także pasta wasabi Sakura w cenie 4,99 PLN za 43 g oraz prażynki krewetkowe Vifon (dostępne w trzech smakach: wasabi, pikantne, łagodne) w cenie 3,99 PLN za 100 g w dniu 31 stycznia i 3,80 PLN od 1 do 5 lutego, które sprawdzą się jako przekąska podczas wspólnego gotowania.

Oferta Samki Azji dostępna jest od 31 stycznia do 5 lutego lub do wyczerpania zapasów.