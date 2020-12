Chmura Amazona będzie wspierać system operacyjny Apple'a

Elastic Compute Cloud to jedna z usług w ofercie Amazon Web Services (AWS). Do tej pory jej klienci mieli możliwość korzystania wyłącznie z mocy obliczeniowej i środowiska programistycznego systemów Linux lub Windows. Koncern Jeffa Bezosa zapowiedział jednak we wtorek rozszerzenie swojego pakietu także o zdalny dostęp do infrastruktury opartej na urządzeniach Apple'a. Według przedstawicieli Amazona jest to odpowiedź na potrzeby projektantów oprogramowania m.in. na telefony iPhone i tablety iPad, a także komputery Mac, zegarki Apple Watch oraz w ramach usługi Apple TV i przeglądarki Safari.

Jak odnotowuje agencja Reutera, wirtualne serwery macOS Amazona będą korzystały z komputerów Mac mini wyposażonych w procesory Intel Core i7 ósmej generacji z taktowaniem 3,2Ghz. Firma AWS pracuje również nad wsparciem chmurowym dla urządzeń z nowymi podzespołami Apple M1. Taka opcja ma się pojawić w 2021 r.