Chorten Warmia-Mazury zmienia się w Chorten Północ i zwiększa zasięg

Od 15 września wpisem do KRS potwierdzono zmianę nazwy spółki, która współpracuje obecnie z ponad 300 sklepami partnerskimi niezależnych detalistów w dwóch województwach. Doszło bowiem do przyłączenia dotychczasowego makroregionu Północny – Zachód Grupy Chorten Sp. z o.o., do spółki, która koordynowała dotąd ponad setkę sklepów na Warmii i Mazurach.

- Podjęliśmy takie kroki, ponieważ oba regiony są blisko siebie i nie chcieliśmy wytwarzać wewnętrznej konkurencji ze spółką, która jest z nami bezpośrednio powiązana, jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych sklepów do współpracy. Nasza centrala mieści się w Białymstoku, siedziba spółki Chorten Północ jest w Olsztynie, a to z pewnością wpłynie na bardzo dobrą koordynację działań na sklepach wynikających z naszych umów handlowych. Będziemy bliżej dotychczasowych klientów, co pozytywnie wpłynie na komunikację, obniżą się również koszty operacyjne obsługi sklepów - mówi Krzysztof Pakuła, prezes zarządu Grupy Chorten.

Sklepy z województwa kujawsko-pomorskiego były stopniowo przekazywane już od 1 sierpnia.

- Sklepy z województwa warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego korzystają często z usług tych samych dystrybutorów i zmiana strukturalna umożliwi sprawne zarządzanie tymi placówkami, w kwestii choćby organizacji wspólnych akcji promocyjnych – podkreśla Krzysztof Kasprzyk, członek zarządu spółki Chorten Północ.

Spółka regionalna Chorten Warmia-Mazury działała na rynku już od 2016 roku. Z Grupą Chorten współpracują także dwie inne spółki – córki: Chorten Radom i Chorten Mazowsze. Obecnie z całą Polską Grupą Sklepów Spożywczych Chorten działa już niemal 2000 placówek partnerskich.