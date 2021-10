Chorten: właściciele sklepów sami decydują o doborze marek własnych

Marki własne są elementem dowolnym w Grupie Chorten. To właściciele placówek handlowych sami decydują, jak duża półka danej marki jest w ich sklepie - mówi Krzysztof Pakuła, prezes zarządu Grupy Chorten.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 18-10-2021, 18:52

Krzysztof Pakuła, prezes Grupy Chorten. Fot. materiały prasowe

Grupa Chorten widzi zainteresowanie markami premium

Czy segment marek własnych rozwija się u Państwa szybciej niż przed pandemią?

- Grupa Chorten wyróżnia się m.in. tym, że we współpracujących z nią sklepach partnerskich jest wiele produktów premium. Nasze marki własne Z Podlaskiej Spiżarni (m.in. wyroby wędliniarskie, dania gotowe, miody, nabiał, przetwory owocowo-warzywne), Duch Puszczy (mocne alkohole) oraz Klemens (nowa marka piwna) cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Niewykluczone, że sytuacja związana z pandemią koronawirusa ma wpływ na wzrost sprzedaż tego typu artykułów. W naszych sklepach obserwujemy jednak sukcesywnie, od kilku lat, coraz większe zainteresowanie produktami premium. Klienci doceniają jakość naszych marek własnych oraz szeroki asortyment - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Krzysztof Pakuła.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Z Podlaskiej Spiżarni, Duch Puszczy oraz Klemens to marki premium. Produkty, które się w nich znajdują są gwarantem jakości. Są przygotowywane przez sprawdzonych wytwórców. Sukcesywnie też rozszerzamy asortyment naszych marek własnych, wprowadzamy kolejne kategorie produktowe - dodaje.

- W naszej ofercie są wysokiej jakości wędliny przygotowywane według tradycyjnych przepisów. Są różnego rodzaju zupy, jaja z chowu ściółkowego, pieczywo z lokalnych piekarni czy miody z podlaskich pasiek. Ofertę naszej marki Z Podlaskiej Spiżarni poszerzyliśmy też w tym roku o Masło Ekstra, które zawiera 83 procent tłuszczu i jest produktem w pełni naturalnym, bez żadnych konserwantów - opowiada.

- Produktem premium są też alkohole w naszej marce Duch Puszczy. Są napoje o woltażu 55 procent, ale również wódka czysta i ziemniaczana czy wódki smakowe – wiśniówka i pigwówka. Nowa marka własna Grupy Chorten Klemens to z kolei piwa rzemieślnicze (Pilsner oraz Lager), dolnej fermentacji, produkowane tradycyjnymi metodami, według unikalnej receptury - dodaje.

- Jakie serie marek własnych są w Państwa sieci najbardziej popularne? - Dużym zainteresowaniem cieszą się gotowe zupy Z Podlaskiej Spiżarni. Są one przygotowywane na bazie wody źródlanej, z polskich warzyw. Nie zawierają konserwantów i GMO. Klienci poszukują wyśmienitej jakości i domowych smaków, ale też często nie mają czasu na gotowanie, nasze zupy są więc dla nich rozwiązaniem. Kupujący chętnie sięgają również po wędliny czy miody, które mamy w ofercie - mówi prezes.

- Marka Duch Puszczy, w której są mocne alkohole, stała się z kolei rozpoznawalna nie tylko na Podlasiu, ale w całej Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszą się zarówno wódki czyste, jak również smakowe. Zauważamy też, że produkty marki Duch Puszczy, stają się dobrym pomysłem na prezent. Dlatego w naszych sklepach można je kupić w specjalnych opakowaniach - dodaje.

Grupa Chorten - wysoka jakość marek własnych przyciąga klientów

- Co przyciąga klientów do produktów marek własnych? - Klienci przekonali się, że marka własna nie musi oznaczać najniższej jakości. Czasy budowania marki własnej na najniższej jakości i cenie minęły. Produkty naszych marek własnych są wysokogatunkowe, a to doceniają kupujący - tłumaczy Krzysztof Pakuła.

Podkreśla, że wybierając produkty pod markę własną, Grupa Chorten decyduje się na sprawdzonych wytwórców, często manufakturowych, którzy dbają o każdy etap produkcji i korzystają z najlepszych surowców. - Zależy nam na tym, aby nasze marki własne były gwarantem jakości - mówi.

- Tworząc marki Z Podlaskiej Spiżarni, Duch Puszczy oraz Klemens chcieliśmy wyróżnić naszych partnerów. Dzięki temu w sklepach z nami współpracujących jest oferta, której nie mają inne sieci. Marki własne są elementem dowolnym w Grupie Chorten. To właściciele placówek handlowych sami decydują, jak duża półka danej marki jest w ich sklepie. Model współpracy zaproponowany przez nas daje dużą niezależność właścicielom sklepów w prowadzeniu własnego biznesu. Oczywiście sami właściciele mają świadomość, że produkty premium cieszą się spory zainteresowaniem, a więc nie może ich zabraknąć w ich ofercie - opowiada.

- Na pewno będziemy rozwijać nasze marki własne o produkty premium. Co pewien czas powiększamy asortyment, szukamy nowych produktów. Myślimy między innymi o nowych trunkach alkoholowych - podsumowuje Krzysztof Pakuła.