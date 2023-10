Do 1 listopada coraz bliżej, dlatego dyskonty Netto oferują duży wybór zniczy i kwiatów na tę okoliczność. Od poniedziałku 23 października małe znicze o wys. 19,5 cm i czasie palenia 18 h do kupienia w atrakcyjnej w ofercie 3+1 gratis (3x 4,99 PLN/szt. + 1 szt. gratis), a kupując 6 sztuk kolorowych mini zniczy zapłacisz 1,99 PLN za sztukę.

Netto wprowadza ofertę spacjalną na Wszystkich Świętych /fot. Shutterstock

Ceny zniczy w Netto

Ceny dużych zniczy o wysokości od 24,5 do 36 cm zaczynają się już od 6,99 PLN - za znicz gwiazdę zapłacisz 6,99 PLN/szt. (czas palenia 32 h), za znicz liść o wysokości 34 cm i czasie palenia 55 h – 9,99 PLN/szt., a znicz serce, palący się 66 h, do nabycia już za 17,99 PLN.

W ramach oferty Dyskontowe Asy, tylko we wtorek 24 października do kupienia będą olejowe wkłady do zniczy - palące się aż 96 h, w cenie 3,33 PLN/szt. (cena obowiązuje przy zakupie 3 szt.).

Od czwartku 26 października w sklepach Netto dostępne są również chryzantemy. Wybierając chryzantemy średniokwiatowe, przy zakupie dwóch sztuk za każdą zapłacisz jedynie 9,99 PLN/szt. Natomiast te drobnokwiatowe możesz nabyć już za 13,99 PLN/szt. a wielkokwiatowe za 14,99 PLN./szt.

Halloween coraz bliżej!

Netto Polska ma ofertę również na Halloween. Od czwartku 26 października można skorzystać z szerokiego wyboru gadżetów, takich jak kapelusz czarownicy, zęby świecące w ciemności czy samoprzylepne kryształki do ozdabiania twarzy – wszystkie produkty dostępne już za jedyne 6 PLN/szt. Nie przegap tej okazji i wprowadź do swoich obchodów Halloween niepowtarzalny styl dzięki Netto!

Już za 9 PLN/szt., sieć oferuje kubki z okolicznościowym motywem, wiaderko na słodycze czy 5-elementowy zestaw akcesoriów do rzeźbienia dyń.

Słodycze na Halloween

Cukierek albo psikus! W dyskontach Netto znajdziesz także szeroki wybór słodkości, którymi będziesz mógł podzielić się z dziećmi w halloweenowy wieczór. Na twoją uwagę zasługują, m.in. mieszanka cukierków i lizaków – do kupienia na wagę w cenie 2,29 PLN/kg, żelki Haribo Vampire Sauer i Haribo Malloween (cena: 6,99 PLN/1 opak.), ekstrakwaśne lizaki Sour Madness (cena: 6,49 PLN/1 opak.) czy upiorne żelki Monster Mix (cena: 8,99 PLN/1 opak.)

Co więcej, od czwartku 26.10 w sklepach sieci kupisz halloweenowe dynie aż 60% taniej, czyli już za 1,99 PLN/kg.

