Coca-Cola, McCormick i Unilever to firmy FMCG, które oferują małym sklepom mniej atrakcyjne warunki niż dużym sieciom - wynika wynika z opublikowanego przez Grupę Eurocash raportu podsumowującego wyniki rankingu Równi w Biznesie z 2022 roku.

Grupa Eurocash opublikowała kolejną edycję rankingu "Równi w Biznesie";

Według zestawienia wielu znanych producentów oferuje lepsze warunki handlowe dużym sieciom niż małym sklepom. To m.in. Coca-Cola, De Care i McCormick;

Eurocash wskazał też firmy, które czerpią duże zyski ze sprzedaży produktów dedykowanych tylko dla dużych sieci. - Taka strategia to błąd - uważa operator.

Którzy producenci sprzedają taniej do sieci niż do małych sklepów?

Markowe praliny, wódki, soki i napoje niegazowane oraz czekolady – ich producenci wciąż oferują lepsze warunki cenowe dyskontom i supermarketom – wynika z opublikowanego przez Grupę Eurocash raportu podsumowującego wyniki rankingu Równi w Biznesie z wszystkich czterech kwartałów 2022 roku.

– Chcemy uświadomić producentom, jak wiele tracą, nie doceniając potencjału lokalnych przedsiębiorców. To ważny element naszej strategii na kolejne lata – mówi Małgorzata Obrębska z Grupy Eurocash.

Coca-Cola, De Care i McCormick oferują lepsze warunki dużym sieciom

Z rankingu Równi w Biznesie za 4 kw. 2022 r. wynika, że najmniej atrakcyjne warunki handlowe oferują lokalnym sklepom firmy Vobro i Storck (praliny), Coca-Cola Company (soki i napoje niegazowane), a także De Care (makarony) i McCormick (musztardy). To m.in. ci producenci sprzedają swój towar do lokalnych sklepów po cenach znacznie wyższych niż do supermarketów i dyskontów.

Którzy producenci traktują małe sklepy na równi z dużymi sieciami? źródło: Eurocash

W czołówce listy plasują się też Foodcare (przyprawy) i Unilever (środki do prania), a więc dostawcy, którzy dodatkowo dużą część zysków – odpowiednio 42 i 32 proc. – generują ze sprzedaży produktów dedykowanych dla dyskontów i supermarketów (dostępnych w nich na wyłączność). Taka strategia jest błędem – przekonuje Grupa Eurocash.

Uzależnianie się producentów od dużych sieci to błąd?

– Lokalne sklepy są dla producentów świetnymi partnerami w dotarciu do konsumenta. Są blisko swoich klientów, doskonale znają ich potrzeby, mają z nimi indywidualne relacje i cieszą się ich zaufaniem. Docierają do miejscowości, w których nie ma dyskontów i supermarketów. W dodatku produkty markowe odpowiadają w nich za ok. 95 proc. sprzedaży – mówi Małgorzata Obrębska, Dyrektor Działu Zakupów Centralnych i Marki Własnej w Grupie Eurocash.

Które firmy generują ponad 25 proc. sprzedaży w kanale nowoczesnym? źródło: Eurocash

Którzy producenci mają dobrą ofertę dla handlu niezależnego?

Ranking Równi w Biznesie, przygotowany na bazie danych NielsenIQ, już od kilku lat informuje, jakie warunki handlowe oferują producenci lokalnych sklepom, a jakie supermarketom i dyskontom. Plasują się w nim też ci dostawcy, którzy mają bardzo dobrą ofertę dla handlu niezależnego. Wśród nich warto wymienić m.in. S.M. Gostyń (masła), Gemini Grupe (ryż) czy Procter&Gamble (środki do prania), a także AGRO-TOP (konserwy mięsne) i Epicom (papier toaletowy).

W ogłoszonej w ubiegłym roku strategii na lata 2023-2025 Grupa Eurocash zapowiedziała intensywne działania na rzecz ułatwienia współpracy producentom i przedsiębiorcom prowadzącym lokalne sklepy. Efektem mają być m.in. lepsze oferty handlowe dla lokalnych sklepów współpracujących z Grupą Eurocash.

