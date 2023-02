W styczniu 2023 r. MAKRO Polska wystartowało z cyklem edukacyjnym „Ciao Italia” skierowanym do przedstawicieli branży HoReCa, a poświęcony kuchni włoskiej. Pierwsze warsztaty odbyły się w Poznaniu, kolejne zaplanowane są w Trójmieście, Katowicach i Lublinie.





CIAO ITALIA! Ruszył cykl edukacyjny dla restauratorów. Wkrótce trzy bezpłatne warsztaty/fot. materiały prasowe

„Ciao Italia” to cykl bezpłatnych spotkań kulinarnych skierowanych do przedstawicieli branży HoReCa. Uczestnicy zostali zabrani w podróż z północy do południa Włoch. Agnieszka Kuś, przewodniczka kulinarna, opowiadała o zróżnicowaniu kuchni słonecznej Italii. Z kolei Giancarlo Russo, szef kuchni, restaurator i autorytet z zakresu włoskiej kuchni, przekazywał techniczną wiedzę na temat przygotowania dań. Potrawy pokazowe przygotowywali Rafał Zaręba, Szef Kuchni Akademii Inspiracji oraz Cezary Powała, Szef Kuchni MAKRO.

Polacy kochają tę kuchnię. Warto dodać jej dania do menu

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję odwiedzić 5 przystanków kulinarnych, na których próbowali przygotowywanych przez szefów kuchni przekąsek zimnych i ciepłych, zupy, dania głównego oraz deseru. Wśród zaproponowanych potraw nie mogło zabraknąć owoców morza, eskalopków cielęcych czy charakterystycznego dla kuchni włoskiej risotta. Wydarzenie to było również okazją do pairingu win.

Paweł Koperek, Menadżer ds. klientów HoReCa w MAKRO Polska podczas warsztatów kulinarnych w Poznaniu - pierwszego spotkania z nowej serii Ciao Italia - podkreślał, że kuchnia włoska od lat jest wskazywana jako ulubiona przez Polaków.

- To przekonanie potwierdza raport „Polska na Talerzu 2022”. Według 31% respondentów kuchnia włoska zyskała na popularności w trakcie pandemii, a 44% wskazuje dodanie jej dań do karty potraw jako rozwiązanie istotne z punktu widzenia rozwoju lokali. Właśnie dlatego naszym zdaniem tak ważne jest, aby cały czas poszerzać wiedzę na jej temat oraz inspirować szefów kuchni - mówił Paweł Koperek.

Kalendarze warsztatów Ciao Italia

Kolejne spotkania w ramach cyklu edukacyjnego dla restauratorów ''Ciao Italia'' odbędą się:

31 stycznia w Trójmieście

21.02 w Katowicach

28.02 w Lublinie.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl