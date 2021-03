Ciastka Oreo w Żabce w opakowaniu stworzonym przez Lady Gagę

Żabka wprowadza nowe produkty, które klienci mogą dostać jedynie w sieci. Wśród nich jest limitowana edycja ciastek Oreo, w różowym opakowaniu zaprojektowanym we współpracy ze znaną na całym świecie piosenkarką Lady Gagą.

Marka Monte firmy Zott stworzyła nowy produkt dla wielbicieli deserów mlecznych Monte, oferując lody o tym smaku. Wariant na patyku (110 ml) jest już dostępny, natomiast rożek (120 ml) będzie miał swoją premierę 17 marca br. Produkty swoją światową premierę mają w sieci sklepów Żabka.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wśród marcowych nowości Żabka proponuje również coś dla wegan - napoje roślinne Rośleko, które dostępne są w dwóch wariantach smakowych. Ryżowo-nerkowcowe Rośleko to napój o smaku orzechów nerkowca. Jego podstawą jest ryż, dzięki któremu produkt sprawdzi się zarówno jako podstawa wielu dań, jak i lekkostrawna przekąska. Kakaowo-nerkowcowe Rośleko to bardziej mleczna i kakaowa wersja roślinnego napoju. Nadają się do spożycia zarówno na zimno, jak i na gorąco.

Od teraz desery RISO dostępne są również w wersji wegańskiej. Ich głównym składnikiem jest kokos. Tylko w Żabce dostępna w marcu jest także limitowana edycja napoju Starbucks – Hazelnut Macchiato.