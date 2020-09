Cięcia etatów w Auchan, sieć chce być bardziej cyfrowa

- Hipermarkety odnoszą mniejszy sukces. Covid-19 przyspieszył i zintensyfikował ewolucję w kierunku cyfrowym i lokalnym, a my prawdopodobnie zbyt wolno rozwijaliśmy nowe modele sprzedaży - powiedział Jean-Denis Deweine, dyrektor generalny Auchan Retail we Francji.

Dlatego nadszedł czas, aby to zmienić: w następstwie projektu „Renesans na 2022 rok” detalista zwolnił 1475 pracowników. Oczekuje się, że powstanie 377 nowych miejsc pracy, co da łączną liczbę 1088 utraconych miejsc pracy netto. To druga fala zwolnień - w styczniu br. Auchan zredukował 600 etatów biurowych. Ponadto w 2019 roku sieć na rodzimym rynku zamknęła 21 sklepów.

Auchan dąży do podwojenia sprzedaży online żywności do 2022 r. i skupi się na spójnym zarządzaniu łańcuchem dostaw od dostawcy do klienta. Cyfryzacja oferty i przyspieszenie „customer journey” to jedne z kluczowych elementów planu transformacji. Grupa koncentruje się na punktach odbioru: w centrach francuskich miast będzie 300 takich punktów dla pieszych, z których cztery zostały już otwarte w Lille.

Czytaj więcej: dlahandlu.pl

