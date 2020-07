Circle K stawia na franczyzę. 16 nowych stacji w I półroczu 2020 roku

Sieć Circle K posiada ponad 360 stacji paliw w całej Polsce. Najnowsze stacje otwarte zostały w Chełmnie, Mszanie Górnej, Końskich, Konarach, Baranowie Sandomierskim, Ciechanowcu, Jędrzychowicach, Warce, Mińsku Mazowieckim, Czerwińsku, Warszawie, Turku, Sandomierzu, Łukcie, Dębicy i Kąkolewnicy. Stacje wyposażone są zarówno w najnowsze koncepty gastronomiczne, oferujące kultowe Hot Dogi, przyrządzane na miejscu ciepłe kanapki i wrapy czy świeżo wypiekane pieczywo, jak i wysokiej jakości paliwo. Na części stacji możliwe jest także zatankowanie AdBlue.

- Ten rok jest niezwykle intensywny i niesie nowe wyzwania dla całej gospodarki, także dla branży paliwowej. Wymaga od nas wzmożonych analiz i uważnego planowania na bazie wielu zmiennych, które pozostają częściowo niewiadome. W przeszłości zadeklarowaliśmy, że chcemy się rozwijać i mimo kryzysu, chcemy dotrzymać słowa. Dlatego otwarcia nowych stacji w ostatnich miesiącach szczególnie nas cieszą – mówi Michał Ciszek, Prezes Circle K Polska – Grupa Alimentation Couche-Tard, której częścią jest Circle K, stawia na rozwój m.in. poprzez sieć franczyzową i jest zdeterminowana, aby w nią inwestować, a Polski rynek jest atrakcyjny i daje wiele możliwości biznesowych – dodaje.

- Wszystkie 16 nowo otwartych stacji to stacje franczyzowe, które obecnie stanowią ponad 25% wszystkich punktów należących do sieci w Polsce. Chcemy dalej rozwijać naszą sieć w Polsce w modelu franczyzowym. Liczymy, że nie tylko wysokiej jakości paliwa, ale także bogata oferta pozapaliwowa zachęci naszych potencjalnych partnerów do wspólnego prowadzenia biznesu pod marką Circle K. Stale dodajemy nowe koncepty do naszej oferty, udostępniając je także naszym franczyzobiorcom. W ostatnim czasie na stacjach pojawił się Froster – maszyna do tworzenia deseru bazującego na kruszonym lodzie i kultowych napojach, który jest hitem już nie tylko w USA. Przykład taki jak ten, jest potwierdzeniem, że przyglądamy się globalnym trendom i dajemy dostęp do nich naszym franczyzobiorcom, zwiększając unikalność ich stacji i pomagając budować popyt – mówi Mirosław Caputa, dyrektor ds. sprzedaży i działalności operacyjnej w Circle K Polska, odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci franczyzowej.

Ostatnie miesiące były intensywne nie tylko pod kątem wdrażania nowych stacji do sieci, lecz także pod względem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań. Od połowy czerwca klienci, mieszkający na terenie Warszawy, zyskali możliwość zamówienia zakupów spożywczych i ciepłych posiłków z 17 stacji Circle K na wybrany adres, poprzez aplikację Bolt Food. Dodatkowo na profilu Facebook marki uruchomiono chatbota, który odpowiada na pytania klientów i pomaga im w sprawnym uzyskaniu istotnych informacji. Natomiast na stronie https://www.circlek.pl/gramwgre dostępna jest wakacyjna gra mobilna, w której do wygrania są nagrody z oferty Circle K. W planach na drugą połowę roku znajdują się kolejne udogodnienia związane z łatwiejszym robieniem zakupów, tankowaniem i korzystaniem z myjni.