Circle K wdraża innowacyjne rozwiązania, w tym nowe sposoby płatności i bitomaty

Circle K postawiła na dynamiczny rozwój sieci, w tym otwarcia nowych stacji, poszerzanie oferty gastronomicznej czy wdrażanie modelu convenience. Dziś międzynarodowa sieć pracuje nad nowymi rozwiązaniami w Polsce, takimi jak wdrożenie kas samoobsługowych na 80 stacjach czy uruchomienie szybko ładującej stacji Hyper Charger dla pojazdów elektrycznych.

/ fot. materiały prasowe

Początki sieci Circle K sięgają 1992 roku – wówczas jeszcze pod logo Statoil powstała pierwsza stacja paliw zagranicznego koncernu przy trasie nr 7 w Zakroczymiu, która działa do dzisiaj. To właśnie wtedy polscy klienci poznali markę Statoil, która w 2012 r. została przejęta przez kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard, aby finalnie przejść rebranding i zmienić szyld na dobrze już znany w Europie Circle K. Obecnie sieć posiada już 387 stacji paliw na terenie całej Polski, w tym 112 stacji franczyzowych.

- Nasze plany dotyczące rozwoju sieci pozostają ambitne. W jubileuszowym roku planujemy przekroczyć liczbę 400 stacji własnych i franczyzowych. Wciąż rozwijamy dostępną ofertę, szczególnie w obszarze convenience, gdzie najważniejsze są wszelkie udogodnienia i usprawnienia w dokonywaniu zakupów przez naszych klientów. Mamy w planach wprowadzenie rozwiązań, które będą ułatwiać ten proces podczas tankowania w sieci Circle K – korzystamy z bogatego doświadczenia naszego właściciela, koncernu Alimentation Couche-Tard Inc. Jesteśmy w trakcie przygotowań m.in. do wdrożenia kas samoobsługowych na naszych stacjach – do przyszłego roku zostaną zainstalowane w 80 lokalizacjach - mówi Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.