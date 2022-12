Handel

Circle K wprowadza ofertę zimową. Specjalne paliwo i Vegan Dog

Data: 12-12-2022, 11:05

Sezon zimowy na stacjach Circle K trwa w pełni. Sieć wprowadziła do oferty paliwa zimowe, których parametry są na bieżąco dostosowywane do panujących warunków atmosferycznych. Przedświąteczny klimat zapanował również w ofercie gastronomicznej sieci. Już wkrótce trafią do niej nowości w zakresie ciepłych przekąsek i napojów. Wśród nich nie zabraknie także nowych propozycji wegańskich dla klientów preferujących dietę roślinną.

Circle K wprowadza ofertę zimową. Specjalne paliwo i Vegan Dog; fot. mat. pras.