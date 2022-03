Circle K zawiesza działalność w Rosji i przekazuje 1,5 mln dol. na Czerwony Krzyż

Circle K zawiesza działalność swoich 38 rosyjskich stacji paliw, jednocześnie wdrażając plan, który zapewni odpowiednie warunki pracownikom.

Autor: oprac. OW

Data: 08-03-2022, 13:44

Circle K zawiesza działalność w Rosji i przekazuje 1,5 mln dol. na Czerwony Krzyż, fot. materiały prasowe

Circle K zawiesza działalność 38 rosyjskich stacji paliw

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, kanadyjska spółka Alimentation Couche-Tard Inc., która jest właścicielem sieci stacji Circle K, ogłasza, że ze skutkiem natychmiastowym zawiesza działalność swoich 38 rosyjskich stacji paliw, jednocześnie wdrażając plan, który zapewni odpowiednie warunki pracownikom.

- Potępiamy agresję Rosji przeciwko Ukrainie i jej ogromny wpływ na życie zarówno Ukraińców, jak i Rosjan, dlatego podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności w Rosji. Firma Couche-Tard posiada swoje stacje w Rosji od prawie trzech dekad i jesteśmy dumni z naszych rosyjskich pracowników oraz ich oddanej pracy na rzecz lokalnych klientów i społeczności – mówi Brian Hannasch, dyrektor generalny Couche-Tard, właściciela sieci Circle K.

Circle K zatrudnia w Rosji ponad 320 pracowników

W Rosji Alimentation Couche-Tard Inc. posiada 38 stacji paliw Circle K zlokalizowanych w Sankt Petersburgu, Murmańsku i Pskowie, zatrudniając ponad 320 pracowników. Poza zawieszaniem działalności rosyjskich stacji, właściciel sieci Circle K przekazał milion dolarów kanadyjskich na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz rozpoczął globalną akcję mającą na celu zebranie kolejnych funduszy na rzecz Ukrainy. Docelowo koncern przekaże łącznie ponad 1,5 mln dolarów na rzecz międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Circle K Polska od początku wojny w Ukrainie realizuje szereg działań pomocowych mających na celu wsparcie uchodźców. Do tej pory firma nawiązała współpracę z Polski Czerwonym Krzyżem, przekazując paliwo dla ratowników medycznych z PCK na potrzeby pomocy humanitarnej na granicy, w tym również transportu niezbędnych środków sanitarnych i żywności, a pracownicy PCK, aby dodać otuchy dzieciom na granicy, wręczali pluszowe misie z programu edukacyjnego Drogowe ABC. Ponadto, Circle K dołączyło do akcji firmy PANEK CarSharing, niosąc pomoc potrzebującym na polsko-ukraińskiej granicy. Tysiąc samochodów firmy Panek, udostępnionych nieodpłatnie ochotnikom transportującym obywateli Ukrainy, mogło być bezpłatnie zatankowane na stacjach Circle K.

Circle K: ruszają kolejne akcje skierowane do ukraińców

W tym tygodniu na 12 stacjach Circle K w pasie przygranicznym, zlokalizowanych w Krośnie, Jarosławiu, Przemyślu, Zamościu, Rzeszowie i Lublinie ruszają kolejne akcje skierowane do ukraińskich obywateli. Firma zapewni darmowe posiłki dla uchodźców wraz z ciepłymi i zimnymi napojami oraz przekaże bezpłatne startery z pakietem 500 min/30 dni oraz 10 GB/30 dni w ramach ogólnopolskiej akcji operatora sieci Plus. Odpowiadając na realne potrzeby, Circle K wznawia akcję, w ramach której służby medyczne i mundurowe mogą otrzymać darmowe ciepłe napoje na stacjach w Krośnie, Jarosławiu, Przemyślu i Zamościu. Pracownicy sieci w całej Polsce są zaangażowani w pomoc Ukrainie na różne sposoby – poprzez wolontariat pracowniczy, zbiórki niezbędnych produktów, po udział w inicjatywie #TechForUkraine, w ramach której specjaliści IT mogą nieść nieodpłatną pomoc ukraińskim organizacjom, dzieląc się kompetencjami, oprogramowaniem i informacjami.

- W tych dniach nie pozostajemy obojętni na los naszych sąsiadów i skupiamy się na tym, aby nieść pomoc w jak największym zakresie. W pierwszej kolejności zainicjowaliśmy działania w trosce o naszych ukraińskich pracowników i ich rodziny. Zapewniamy im zwrot kosztów opieki medycznej oraz kosztów transportu dla rodzin, wsparcie finansowe w zakresie zakwaterowania, zapomogę z funduszu socjalnego w wysokości 1200 zł oraz profesjonalne wsparcie psychologiczne w ramach naszego wewnętrznego programu pomocowego – mówi Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.