Nowelizacja ustawy covidowej uporządkowała kwestie rozliczeń czynszowych między najemcami a wynajmującymi, wciąż jednak zabrakło doprecyzowania kwestii „właściwego PKD” - wskazuje Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU apeluje o doprecyzowanie kwestii PKD. fot. mat. pras.

Co dalej z rządową pomocą na podstawie PKD?

Czwarta fala pandemii jest wielce prawdopodobna. Wariant Delta rozprzestrzenia się w Europie. Rośnie liczba zakażeń i powracają obostrzenia, które jeśli zostaną wprowadzone również w Polsce mogą ponownie uderzyć w handel i firmy korzystające z przestrzeni w centrach handlowych. Nowelizacja ustawy covidowej uporządkowała kwestie rozliczeń czynszowych między najemcami a wynajmującymi, wciąż jednak zabrakło doprecyzowania kwestii „właściwego PKD”.

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług od miesięcy podnosi, iż przydział pomocy z Tarczy 6.0 uzależniony jest od PKD czyli deklarowanego kodu statystycznego działalności gospodarczej a nie na podstawie realnie prowadzonej działalności przedsiębiorcy. ZPPHiU rekomenduje usprawnienie systemu przydzielania pomocy poprzez ujednolicenie interpretacji.

Kwestia PKD wymaga doprecyzowania

Zofia Morbiato, dyrektor generalna ZPPHiU komentuje: „Zawczasu udało się ustawowo rozstrzygnąć skomplikowane sporne kwestie dotyczące czynszów. Zwracamy jednak uwagę, że przed potencjalną kolejną falą zachorowań i towarzyszącymi im ograniczeniami warto doprecyzować tzw. kwestię PKD. Zwłaszcza, że już pojawiają się orzeczenia sądowe, które ułatwiają jednoznaczną wykładnię”.

Wielu przedsiębiorców nie miało możliwości skorzystania z pomocy ze względu na „niewłaściwe PKD” pomimo, że firmy realizują zakres działań z listy objętej działaniami pomocowymi. Rozdźwięk pomiędzy stanem faktycznym a zapisami statystycznymi dotyka pokrzywdzonych przedsiębiorców, których system wykluczył z automatu.

Wiele firm przez lata rozwoju zmieniało swój profil działania np. z produkcji na sprzedaż pomijając zmiany w zapisach PKD. W ZPPHiU jest wiele przykładów firm, które przez lata wyrosły z małych szwalni na sieci salonów z odzieżą, z drobnych producentów galanterii czy obuwia na powszechnie rozpoznawalne sieci butików i salonów sprzedaży.

Kody PKD - Sądy orzekają na korzyść firm

Jednym z reprezentantów licznej grupy dotkniętych przez dotychczasowe kryteria przydziału pomocy w Tarczy 6.0 jest przedstawiciel branży obuwniczej - Wiesław Wojas, prezes spółki Wojas S.A.. W tarczach zaproponowanych przez rząd zapisana jest pomoc dla firm, których przeważającym PKD jest „sprzedaż detaliczna obuwia”. Tymczasem ZUS i Wojewódzkie Urzędy Pracy dokonują oceny przez wpis w REGON czyli inny system klasyfikowania podmiotów. Spółka Wojas S.A. w REGON ma zapisane przeważające PKD „produkcja obuwia”. Wobec tego nie otrzymała zwolnienia z ZUS i dopłaty do pracowników z WUP.

Wiesław Wojas przedstawia stanowisko wielu handlowców w podobnych sytuacjach: „Uważamy, że przeważająca działalność to taka, jaką faktycznie firma wykonuje. ZUS i WUP nie akceptują takiego stanowiska. Dlatego zdecydowaliśmy, by sprawa ZUS trafiła do sądu. Sądy w tej materii już orzekają na korzyść firm, takich jak nasza dlatego oczekujemy na korzystny wyrok. Niewielka interwencja rządu w tym obszarze wniosłoby wiele.”

Czym jest PKD?

W największym skrócie: Polska Klasyfikacja Działalności to podział działalności gospodarczych realizowanych przez wszystkie polskie podmioty gospodarcze. Wybór kodu zakresu działalności następuje w sposób deklaratywny w momencie zakładania firmy, a potrzebny jest do celów statystycznych. Wskazanie odpowiedniego kodu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę determinuje m.in. jego zobowiązania podatkowe lub ustala reguły podczas udziału w przetargach. Bywa, że zakres działalności nie zostaje wyczerpany poprzez przypisanie do konkretnego kodu, wtedy wybieranych jest kilka najbardziej zbliżonych do charakteru wykonywanych czynności. Zawsze jednak najistotniejszy jest kod wiodący i to z niego wynikają konsekwencje formalne dla przedsiębiorcy. Jak przekonują się obecnie rzesze pokrzywdzonych firm, PKD może być powodem poważnych perturbacji dla biznesu.