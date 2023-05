Dr hab. Mikołaj Małecki, prowadzący popularnego bloga "Dogmaty Karnisty" w swoich publikacjach często porusza zagadnienia związane z dokonywaniem zakupów np. poprzez kasy fiskalne - to on ukuł pogląd, że "nie da się oszukać samoobsługowej kasy fiskalnej"

Tym razem na prośbę czytelnika dr Małecki przeanalizował przypadek dotyczący zakupów pieczywa. Chodzi o sytuację, w której klient sklepu - nieświadomie - nabije na kasę droższą bułkę jako tańszą.

Co może nam grozić za takie działanie? Dr Małecki wyjaśnia - omyłkowe nabicie na kasie innego towaru nie rodzi odpowiedzialności karnej!

- Pomylenie rodzaju bułek, które są do siebie podobne, oznacza, że klient nie działa intencjonalnie, nie działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Pomyłka to pomyłka. Ktoś nieświadomie lub nie do końca świadomie kasuje inny produkt. Myśli, że to ta bułka, albo nie jest tego do końca pewien, jednak ostatecznie sądzi, że wybiera właściwy towar. W opisanej sytuacji nie może być mowy o działaniu z zamiarem bezpośrednim, bo ktoś nie chce ukraść towaru ani nikogo oszukać - wskazuje.