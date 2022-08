Co grozi za "oszustwo" przy kasie samoobsługowej?

Autor: Monika Gaczkowska, Sylwia Uziębło-Kowalska, Osborne Clarke

Data: 25-08-2022, 07:42

Kasy samoobsługowe możemy kojarzyć z innowacyjnością oraz oszczędnością czasu. Pandemia koronawirusa spowodowała przyśpieszenie procesu wdrażania nowych rozwiązań w handlu. W ostatnich dniach, za sprawą wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, rozgorzała dyskusja na temat kas samoobsługowych w innym kontekście – o możliwych konsekwencjach prawnokarnych "oszustw" dokonywanych przez klientów sklepów przy kasach samoobsługowych (wyrok SO w Zielonej Górze z 19.05.2022, VII Ka 3/22, dostępny na: dogmatykarnisty.pl).

Klienci sklepów często mylą się przy nabijaniu towarów na kasy samoobsługowe. Czasami robią to specjalnie/ fot. mat. prasowe

Chodzi o sytuacje, gdy klient np. podmienia kod kreskowy na towarze, przepakowuje towar do innego pudełka, ewentualnie wbija na wadze kod innego produktu niż ten faktycznie ważony. Wszystko po to by zapłacić za produkt znacznie mniej niż przewidział sprzedawca.

Pomimo, że kasy samoobsługowe nie są obsługiwane przez kasjera, to pozostają pod obserwacją personelu danego sklepu. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy osoby próbujące dokonać zamiany ceny produktu, zostają złapane na gorącym uczynku. W wielu przypadkach, stratne podmioty dowiadują się o sprawie dopiero po upływie czasu.

W sprawie rozpatrywanej przez SO w Zielonej Górze klient popularnej drogerii, chcąc kupić perfumy za 139,99 zł, podmienił naklejony na nich kod kreskowy na kod z perfum kosztujących 12,99 zł. Gdyby jego działanie nie zostało wykryte klient zapłaciłby za perfumy mniej niż 10% ich faktycznej ceny. Sąd pierwszej instancji skazał nieuczciwego klienta za oszustwo (na podstawie art. 286 §3 kodeksu karnego – k.k.). Wyrok został jednak uchylony w wyniku apelacji, a SO w Zielonej Górze zmienił kwalifikację prawną działania nieuczciwego klienta na kradzież (art. 119 §1 kodeksu wykroczeń – k.w.).

Dlaczego k­­­­walifikacja prawna "oszustw" przy kasie samoobsługowej jest taka istotna?

Kradzież jest tzw. czynem przepołowionym – może stanowić zarówno przestępstwo, jak i wykroczenie. W przypadku kradzieży przedmiotów o wartości poniżej 500 zł (tak jak w opisywanej sprawie) nieuczciwy klient podlega odpowiedzialności zgodnie z kodeksem wykroczeń. Grozi mu zatem kara aresztu do 30 dni, kara ograniczenia wolności albo grzywna do 5 tys. zł. W razie skazania nie będzie on traktowany jako osoba karana za przestępstwo.

W przypadku kradzieży przedmiotów o wyższej wartości, sprawca odpowiada na podstawie kodeksu karnego, a za kradzież grozi mu nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku drobnych kradzieży sklepowych sąd może sięgnąć do przepisu dot. tzw. przypadków mniejszej wagi i wymierzyć grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

W sytuacji gdy nieuczciwy klient, poprzez swoje podstępne działanie, nabywa towar za ułamek jego faktycznej ceny nie można uznać, że pomiędzy stronami doszło do skutecznego zawarcia umowy sprzedaży (skoro klient nie zaakceptował oferty sprzedaży w zakresie ceny produktu). Tym samym nieuczciwy klient dokonuje zaboru cudzej rzeczy nie mając ku temu żadnej podstawy prawnej (a więc dokonuje jego kradzieży).

W przypadku przestępstwa oszustwa określonego w art. 286 k.k., niezależnie od wartości szkody, zawsze będzie ono stanowić przestępstwo. Sprawca oszustwa będzie zatem odpowiadać na podstawie kodeksu karnego i może trafić do więzienia do okres do 8 lat – choć podobnie jak przy przestępstwie kradzieży, drobne oszustwa na kasach mogą zostać uznane za tzw. przypadek mniejszej wagi karany grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Należy zauważyć, że skazany za przestępstwo oszustwa jak i przestępstwo kradzieży na podstawie k.k. nie uzyska zaświadczenia o niekaralności co może umożliwić mu zatrudnienie w określonych zawodach czy na określonych stanowiskach.

Jaka jest praktyka sądów?

Do tej pory opisane powyżej zachowania nieuczciwych klientów zwykle były kwalifikowane jako oszustwo określone w art. 286 §1 k.k. Przypadki dot. towarów o niskiej wartości traktowano jako przypadki mniejszej wagi (art. 286 §3 k.k.).

Tymczasem SO w Zielonej Górze zakwestionował takie podejście. Uchylił on wyrok sądu pierwszej instancji skazujący nieuczciwego kupującego perfumy za oszustwo z art. 286 §3 k.k. i uznał, że działalnie polegające na zmianie kodów kreskowych produktów poprzez ich przeklejenie stanowi kradzież. SO uzasadnił zmianę kwalifikacji prawnej brakiem podstawowego czynnika wymaganego dla kwalifikowania danego działania jako oszustwa z art. 286 k.k. – tj. osoby, którą oskarżony miał oszukać. Ze względu na wartość perfum SO (poniżej 500 zł) zakwalifikował kradzież na podstawie art. 119 § 1 k.w.

Czy z punktu widzenia prawa karnego faktycznie nie da się oszukać kasy samoobsługowej?

Przestępstwo oszustwa określone w art. 286 §1 i 3 k.k. polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd (ewentualnie wykorzystania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania podejmowanych działań).

W wyrokach sądowych wielokrotnie powtarzano, że oszustwo wymaga wzajemnej aktywności sprawcy jak i pokrzywdzonego – sprawca musi wywołać pewne mylne wyobrażenie u pokrzywdzonego, w oparciu o które pokrzywdzony dobrowolnie rozporządzi swoim mieniem w sposób dla siebie niekorzystny. Sąd Najwyższy potwierdził, że nie można mówić o przestępstwie w sytuacji gdy sprawca podejmuje działanie za plecami pokrzywdzonego, bez jego wiedzy bądź udziału (np. poprzez wypełnienie umowy uprzednio podpisanej "in blanco" przez pokrzywdzonego w sposób dla niego niekorzystny).

W przypadku "nabicia" towaru na kasie samoobsługowej nie sposób mówić o wywołaniu mylnego wrażenia u konkretnej osoby czy jakimkolwiek procesie decyzyjnym podejmowanym w wyniku działań sprawcy. Dochodzi tu raczej do pewnego automatyzmu – kasa skanuje kod i nalicza ceną przypisaną wcześniej do danego kodu. Dlatego kwalifikacja oszustw przy kasie samoobsługowej jako oszustwo w rozumieniu art. 286 §1 lub 3 k.k. jest wątpliwa.

Jakie podejście będą miały sądy?

Opisany wyrok SO w Zielonej Górze może zachęcić inne sądy do dokładniejszego zastanowienia się czy nieuczciwe działania klientów przy kasie samoobsługowej mające na celu zakup produktów znacznie poniżej ich ceny powinny być kwalifikowane jako oszustwo w rozumieniu k.k. (tak jak miało to miejsce do tej pory). Działania takie nie spełniają wszystkich warunków pozwalających kwalifikować je jako oszustwo tak jak warunki te były rozumiane do tej pory w orzecznictwie i doktrynie. Kwalifikacja takiego działania jako kradzieży wydaje się bardziej uzasadniona – także z punktu widzenia społecznego rozumienia sprawiedliwości.

Z drugiej strony inne sądy nie muszą podzielić zdania wyrażonego przez SO w Zielonej Górze w przywoływanym wyroku. Mogą one odejść od tradycyjnego rozumienia przesłanek przestępstwa oszustwa uzasadniając to koniecznością uwzględnienia postępu techniki (co jednak nie powinno mieć miejsca w procesie karnym).

Nowe technologie uniemożliwią kradzieże?

Obecnie mamy niejednolite orzecznictwo w sprawach dotyczących kas samoobsługowych – traktujące tego typu sytuacje jako oszustwo jak i takie, które kwalifikują je jako kradzież. Wraz z upływem czasu, zapewne doczekamy się dominującego, utrwalonego orzecznictwa. Możliwe, że nad tymi rozbieżnościami pochyli się ostatecznie Sąd Najwyższy. Nie jest wykluczone, że wraz z rozwojem nowych technologii, powstaną rozwiązania jeszcze bardziej zaawansowane, które spowodują, że tego typu sytuacje nie będą mogły miały miejsca.

Coraz częściej mówi się o technologii RFiD (radio frequency identification). Dzięki tej technologii, wykorzystującej fale radiowe, skanowanie produktów może odbywać się bez konieczności wyjmowania produktu z koszyka. W ten sposób inwentaryzacja w sklepie może okazać się błyskawiczna, ponieważ technologia ta pozwala na natychmiastowe uzyskanie informacji o ilości towaru w sklepie. Dzięki temu sprzedawcy mają aktualne informacje o posiadanych produktach oraz ryzyko "oszustwa" w sklepie może zostać zminimalizowane.