Co i jak kupują Polacy w czasach pandemii? (badanie)

Profesor Dominika Maison we współpracy z Forum Konsumentów postanowiła sprawdzić zachowania zakupowe Polaków w ostatnim czasie.

- Zachowania zakupowe w trakcie epidemii zależą w dużym stopniu od wewnętrznego poczucia zagrożenia koronawirusem. Osoby, które bardziej boją się epidemii, więcej kupowały w ostatnim czasie i robiły większe zakupy. Swoje zachowanie zazwyczaj tłumaczą potrzebą przygotowania się na wybuch prawdziwej epidemii, kiedy nie będzie można wychodzić z domu. U podłoża tych zachowań też leży próba uzyskania kontroli nad tym co dla osób jest nieznane i niekontrolowane - zauważa prof. Dominika Maison

Jak zareagowali Polacy?

Taka sytuacja, jak pojawienie się epidemii koronawirusa ma bardzo szerokie konsekwencje, również gospodarcze, które między innymi są konsekwencją zmian zachowań konsumentów. - Większość polskich konsumentów ograniczyła podróże, co wyraźnie uderzy w branżę turystyczną, z powodu zamkniętych galerii handlowych i sklepów, konsekwencje poniesie branża odzieżowa czy obuwnicza, z powodu zamkniętych restauracji i punktów usługowych poniesie konsekwencje branża gastronomiczna i usługowa. A to dopiero początek zmian, które pojawiają się w zachowaniach konsumentów - zauważa profesor Maison.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w branży spożywczej i kosmetycznej, przede wszystkim w zakresie środków czystości. Tu nastąpiło ogromne ożywienie, bo większość Polaków zrobiła w ostatnich tygodniach duże zapasy. 56% Polaków przyznaje, że w związku z epidemią kupowali na zapas.

Najczęściej wydane kwoty w związku z epidemią koronawirusa to między 100 a 200 zł (32% osób, które zrobiły zapasy) oraz 201 a 500 zł – 33%. Spośród osób, które zrobiły zapasy najwięcej kupiło makaron (66%), mąkę (55%), papier toaletowy (53%) oraz mydło lub żel do mycia (48%). Co zaskakujące, zdecydowanie rzadziej kupowano żel antybakteryjny (24%) oraz maseczki ochronne (8%), czyli produkty bezpośrednio powiązane z epidemią.

Co dalej?

Nagła zmiana warunków życia dotyczy aktualnie wielu państw. Rytm funkcjonowania, dostępność usług i możliwość skorzystania z nich została gwałtownie ograniczona. Patrząc na mikro skalę poszczególnych gospodarstw domowych to okazja do wyraźniejszego zobaczenia ile kupujemy, ile zjadamy, ile potrzebujemy, z czego korzystamy i jak spędzamy czas. Przywoływana ostatnio w wielu publikacjach Li Edelkoort twierdzi, że epidemia koronawirusa doprowadzi do "kwarantanny konsumpcji", zmieni gospodarkę i kulturę światową.

- Uważam, że refleksja przyjdzie, ale nie mam pewności, że nastąpi globalna zmiana postaw i zachowań konsumenckich. Sądzę, że zradykalizują się postawy konsumentów bardziej świadomych, ale nie sądzę, że segmenty mniej świadome zmienią swoje zachowanie na stałe. Zobaczymy, Forum Konsumentów będzie obserwowało zmiany w czasie - mówi Agnieszka Plencler, prezes Forum Konsumentów.

Badanie zrealizowane na próbie N=1080 dorosłych Polaków w dniach 13-18 marca 2020, metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu badawczym Ariadna.