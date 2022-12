Kryzys ekonomiczny związany z kosztami utrzymania, którego doświadczył cały świat w 2022 roku, znalazł swoje odzwierciedlenie w liście prezentów świątecznych. Zespół MoneyTransfers.com zbadał, że najbardziej pożądanym prezentem w wielu krajach jest gotówka lub transfery pieniężne.

Co jest najbardziej pożądanym prezentem świątecznym na świecie? fot. mat. pras.

Minęły już czasy, gdy bliscy prosili o płyty DVD, nową koszulę lub najnowsze perfumy. W 2022 roku żywa gotówka wydaje się być tym, co jest najbardziej pożądane. W tym artykule przyglądamy się bliżej najbardziej wymarzonym prezentom w 2022 roku na całym świecie.

Jonathan Merry, CEO MoneyTransfers.com, komentuje:

“Niektórzy mogą być zaskoczeni, że we wszystkich analizowanych przez nas krajach, transfery pieniężne są numerem jeden wśród najbardziej pożądanych prezentów świątecznych.

W tym roku widać wyraźnie, że nastąpił odwrót od dóbr materialnych, więcej osób przywiązuje wagę do tego by mieć wybór w kupowaniu tego, co chce lub do posiadania w rękach gotówki w okolicznościach rosnących kosztów na praktycznie każdym polu.”

Najbardziej pożądane prezenty w Polsce

W Polsce ciągle można zauważyć skutki kryzysu związanego z kosztami utrzymania. 1 na 3 badanych osób stwierdziła, że w tym roku na Święta Bożego Narodzenia bardziej niż czegokolwiek innego pragnie pieniędzy lub bonów na zakupy. Zaledwie 8% respondentów, opowiedziało się za biżuterią (wynik ten znalazł się na dole listy).

Najbardziej pożądane prezenty w UK

W Wielkiej Brytanii najbardziej ceniona jest swoboda wyboru własnego prezentu – 44% respondentów wybiera gotówkę lub przelew bankowy jako najbardziej pożądany prezent.

Istnieją jednak pewne wyraźne różnice między płciami. Spośród respondentów płci męskiej, większość (40%) stwierdziła, że bardziej niż czegokolwiek innego pragnie na Święta pieniędzy, następnie odzieży lub obuwia (36%) oraz kart podarunkowych (33%). Kobiety natomiast stwierdziły, że najbardziej pragną kosmetyków i perfum (55%), następnie pieniędzy (48%) oraz odzieży i obuwia (45%).

Najbardziej pożądane prezenty w USA

Podobny scenariusz ma miejsce w USA. 40% badanych amerykańskich respondentów stwierdziło, że najbardziej pragnie gotówki lub przelewów pieniężnych (40%), następnie kart podarunkowych (36%) oraz odzieży lub obuwia (33%).

Co ciekawe, w osobnym badaniu stwierdzono, że odzież jest wymieniana wśród najtrudniejszych do kupienia prezentów (20%). Na pierwszych miejscach wśród najtrudniejszych do zdobycia prezentów znalazły się jednak konsole do gier (31%), gry wideo (29%) i smartfony (23%).

Najnowsze dane z USA pokazują jakie są najmniej pożądane prezenty świąteczne w 2022 roku. Prezenty dla amatorów ogrodnictwa nie są zbytnio cenione w tym roku, a rośliny i kwiaty zajmują pierwsze miejsce jako najmniej pożądane prezenty (42,2%). Opinie i tutaj różnią się nieco wśród mężczyzn i kobiet. Ponad połowa mężczyzn (51%) stwierdziła, że kosmetyki byłyby dla nich najmniej pożądanym prezentem, a następnie rośliny (48%). Kobiety natomiast najbardziej rozczarowałyby się otrzymując alkohol lub napoje (40%) oraz rośliny lub kwiaty (36%).

Najbardziej pożądane prezenty we Włoszech

Dane dotyczące najbardziej pożądanych prezentów świątecznych we Włoszech zostały ostatnio opublikowane w 2021 roku. Wówczas to odzież, buty i akcesoria były zdecydowanie najbardziej pożądanym prezentem – aż 44% respondentów wybierało takie podarunki.

Na drugim miejscu znalazły się prezenty w postaci wycieczek lub lotów (31%), a następnie produkty z obszaru technologii – 25% wybrało smartfony jako najbardziej pożądany prezent.

Najbardziej pożądane prezenty w Niemczech

Najpopularniejsze prezenty świąteczne w Niemczech w 2022 roku to również bony, karty podarunkowe lub pieniądze – taką opcję wybrało 44% respondentów. W dalszej kolejności najbardziej pożądanym prezentem były zabawki (35%), a następnie żywność i słodycze (34%).

