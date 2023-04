Jaka jest rola innowacji i automatyzacji w relacjach z klientem? Co zrównoważony handel zaoferuje konsumentom, a co pracownikom? Na te i na wiele innych pytań odpowiemy podczas sesji o handlu w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (24-26 kwietnia 2023 r.).

Już 24-26 w MCK w Katowicach, odbędzie się XV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. /fot. PTWP

EEC to trzy dni pełne dyskusji o tym, czym żyją Polska, Europa i świat. 168 debat, a obok – gale finałowe konkursów czy Europejskie Forum Młodych Liderów.

Wszystko to w towarzystwie uznanych autorytetów i ekspertów, komisarzy unijnych, decyzyjnych polityków, menedżerów dużych firm, przedsiębiorców, naukowców i ludzi mediów.

Zapraszamy do rejestracji na EEC 2023.

Już 24-26 w MCK w Katowicach, odbędzie się XV edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Szczególnie Państwa uwadze polecamy panele, w których udział wezmą przedstawiciele branży rolno-spożywczej, handlowej i HoReCa.

– To już 15. edycja Kongresu, o którego sile stanowi synergia zaangażowania przedstawicieli biznesu, ekspertów i liderów opinii oraz samych uczestników, zainteresowanych wnioskami z tej ważnej dyskusji, jaka toczy się co roku w Katowicach. Program tegorocznej odsłony naszego wydarzenia, które aspiruje do miana najbardziej opiniotwórczej debaty dotyczącej wyzwań dla europejskiej gospodarki, poruszy tematy najistotniejsze dzisiaj, ale będzie także ramą dla stawiania diagnoz dotyczących społeczno-gospodarczej przyszłości Polski, Europy i świata – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu.

ZOBACZ AGENDĘ EEC 2023

ZAREJESTRUJ SIĘ NA EEC 2023

Poznaj wybrane sesje o handlu:

24 kwietnia 2023 r. | 12.30-14.00

Łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach

24 kwietnia 2023 r. | 14.30-16.00

E-commerce – szansa dla mniejszych firm

25 kwietnia 2023 r. | 11.30-13.00

Handel nowej ery

25 kwietnia 2023 r. | 13.30-14.30

Retail wstrząśnięty, nie zmieszany

25 kwietnia 2023 r. | 15.00-16.00

Zielony handel

25 kwietnia 2023 r. | 15.00-16.00

Zrównoważone łańcuchy dostaw

25 kwietnia 2023 r. | 16.30-17.30

Marketplace – świat na cyfrowej platformie

25 kwietnia 2023 r. | 16.30-17.30

Retail Tech

Udział w #EEC potwierdzili m.‌in.

• Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. rozwoju biznesu i transformacji IKEA Retail w Polsce

• Aleksandra Borycka, Head of Marketplace in Poland Amazon

• Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

• Marina Dubakina, prezeska i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail w Polsce

• Krzysztof Gerlach, dyrektor zarządzający ds. klientów korporacyjnych i rozwoju bankowości korporacyjnej mBanku

• Katarzyna Konkel, CEO Omnisense

• Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor Pionu Rekrutacji i Marketingu Personalnego Kaufland Polska Markety

• Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego

• Adam Manikowski, wiceprezes zarządu Grupy Żabka, dyrektor zarządzający Żabka Polska

• Szymon Midera, założyciel, prezes Shumee

• Andrej Modic, prezes Farmer Direct (LokalnyRolnik‌.pl)

• Małgorzata Molęda-Zdziech, kierownik Katedry Studiów Politycznych, pełnomocnik rektora ds. współpracy z UE Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspertka sieci Team Europe Direct Polska

• Wojciech Niewierko, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, członek zarządu Philip Morris International

• Kacper Nosarzewski, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością, partner 4CF

• Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris

• Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex

• Michał Płotnicki, Associate Partner, Zespół Fuzji i Przejęć, Lider Sektora E-commerce EY

• Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska

• Daniel Rogiński, dyrektor generalny Zalando CEE

• Olga Semeniuk-Patkowska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw Ministerstwa Rozwoju i Technologii

• Bertus Servaas, prezes VIVE Textile Recycling

• Marcin Trepka, partner Baker McKenzie

• Rafał Wróblewski, członek zarządu, dyrektor sprzedaży Nestlé Polska

• Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relations Kaufland Polska Markety

• Zosia Zochniak, pomysłodawczyni i współzałożycielka UbraniaDoOddania‌.pl

POZNAJ PEŁNĄ AGENDĘ WYDARZENIA

POZNAJ SPONSORÓW I PARTNERÓW

Poza tym Państwa uwadze polecamy sesje, w których udział wezmą przedstawiciele branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji

24 kwietnia 2023 • 12:30-14:00

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Dawid Jakubowicz, prezes zarządu, Ciech SA

· Krzysztof Krawczyk, Partner, CVC Capital Partners, Head of CVC Warsaw office

· Piotr Krupa, prezes zarządu, KRUK SA

· Aleksander Libera, dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią, Europę Południowo-Wschodnia i Europę Wschodnią, BOLT

· Michał Mastalerz, partner zarządzający, prezes zarządu, PwC Polska

· Piotr Mietkowski, dyrektor zarządzający Bankowości Inwestycyjnej CEE, Bank BNP Paribas

· Krzysztof Pawiński, prezes zarządu, Grupa Maspex

· Dorota Zaremba, wiceprezeska, dyrektorka sprzedaży ds. sektora MŚP, SAP Polska

24 kwietnia 2023 r. | 14.30-16.00

Technologie, innowacje, digitalizacja

Obszary cyfrowego świata o szczególnym potencjale zmiany gospodarki i życia codziennego: chmura, Big Data, sztuczna inteligencja, technologie Przemysłu 4.0. Biznesowe realia wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych; adaptacja projektów do aktualnych realiów i zmieniających się potrzeb. Globalny wyścig cyfrowy: technologie i zasoby, konkurencyjność i dominacja.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Dominika Bettman, dyrektor generalna, Microsoft

· Michał Kot, dyrektor sprzedaży Digital Industries, Siemens Polska

· Ewa Łuniewska, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA

· Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, Grupa Żabka, dyrektor zarządzający, Żabka Future, Grupa Żabka

· Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii, członek zarządu, InPost

24 kwietnia 2023 r. | 16.30-18.00

Duże firmy – motor gospodarki

Największe podmioty polskiej gospodarki – tempo wzrostu, trwałe fundamenty, kluczowe branże, struktura właścicielska. Rola dużych firm w rozwoju polskiej gospodarki, w wychodzeniu z kryzysów, w kształtowaniu stabilnego otoczenia. Duży może więcej: możliwości finansowania największych projektów, wpływ na rynek pracy oraz transfer nowoczesnych technologii, mierzenie się z globalnymi wyzwaniami (kryzys klimatyczny, kryzysy społeczno-gospodarcze).

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Małgorzata Bochenek, dyrektorka ds. rozwoju biznesu i transformacji, IKEA Retail w Polsce

· Jacek Łukaszewski, prezes zarządu, Schneider Electric Polska

· Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA

· Wojciech Niewierko, członek zarządu ds. relacji zewnętrznych, Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie

· Wojciech Trojanowski, członek zarządu, STRABAG Sp. z o.o.

25 kwietnia 2023 r. | 9.30-11.00

ESG – biznes od nowa

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny – kryteria określające nowy paradygmat odpowiedzialnego biznesu. ESG to nie CSR, czyli prawdziwa rewolucja w podejściu do biznesu, celów, wartości. Obowiązki przedsiębiorców wynikające z aktualnych i spodziewanych rozwiązań legislacyjnych. Jakie zmiany na firmach wymusza rosnąca świadomość ekologiczna klientów i partnerów; standardy zrównoważonego finansowania.

Wystąpienie (30‘)

· Karl Schmedders, profesor finansów, IMD - International Institute for Management Development, Queen Hedvig Academy Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Weronika Achramowicz, partner, Baker McKenzie

· Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, Grupa Żabka

· Piotr Kamiński, skarbnik-wiceprezes ds. finansowych, Pracodawcy RP

· Radosław Koszewski, prezes, Queen Hedvig Academy

· Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, mBank SA

· Anna Rulkiewicz, prezeska, Grupa LUX MED, wiceprezydentka, Konfederacja Lewiatan, prezeska, Związek Pracodawcy dla Zdrowia

25 kwietnia 2023 r. | 9.30-11.00

Rynek pracy po nowemu

Rynek pracy pracownika w obliczu spowolnienia gospodarki i zawirowań makroekonomicznych i geopolitycznych. Inflacja i presja płacowa. Mniej ofert na rynku pracy i problemy z rekrutacją w deficytowych specjalnościach. Migracje a polski rynek pracy. Planowane i przeprowadzane zmiany prawa pracy w ocenie pracodawców i pracowników. Nowe formy zatrudniania.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service SA, ekspert ds. rynku pracy

· Paweł Jaroszek, członek zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

· Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawczy ds. kadr, PKN ORLEN SA

· Anna Karyś-Sosińska, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi, Budimex SA

· Katarzyna Łosińska-Burdzy, dyrektor, Pion Rekrutacji i Marketingu Personalnego, Kaufland Polska Markety

· Anna Miastewicz, dyrektor personalna, członek zarządu, Angelini Pharma Polska Sp. z o. o.

· Stanisław Szwed, sekretarz stanu, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polska

· Robert Zapotoczny, prezes, PFR Portal PPK Sp. z o.o.

25 kwietnia 2023 r. | 13.30-14.30

Samowystarczalność energetyczna

Inwestowanie we własne źródła energii jako znaczący trend w energetyce – działania samorządów, instytucji, prosumentów. Energetyczna samowystarczalność w strategiach firm – w co inwestuje biznes? Technologie zapewniające produkcję czystej energii na własne potrzeby: niezależność i bezemisyjność. Lokalne sieci energetyczne w polskich miastach. Finansowanie inwestycji w zaspokojenie potrzeb energetycznych – potrzebne wsparcie?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

· Dariusz Sokulski, dyrektor, Dział Efektywności Energetycznej, Siemens Polska

· Zbigniew Wesołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjny, Arctic Paper SA

· Marcin Witulski, prezes, Polmlek Sp. z o.o.

25 kwietnia 2023 r. | 13.30-14.30

ESG – szanse, ryzyka, konkurencyjność

Nowe możliwości rozwojowe dla gospodarek, branż i firm w Polsce, w Europie i w świecie związane z zieloną transformacją. Kluczowe szanse oraz ryzyka, obawy, wątpliwości. Jak budować konkurencyjność firmy w zgodzie z kryteriami ESG? Pod presją czasu i kosztów – możliwości firm i skala biznesu a realizacja celów ESG.

Prezentacja raportu (10‘)

Koszty i konsekwencje wprowadzenia ESG w MŚP

· Tomasz Wróblewski, prezes, Warsaw Enterprise Institute, członek, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Adam Jędrzejczak, prezes zarządu, Danfoss Poland

· Michał Klimczak, dyrektor ekonomiczny, Grupa Polmlek

· Małgorzata Szewc, wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

· Tomasz Wróblewski, prezes, Warsaw Enterprise Institute, członek, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

GOZ w przemyśle spożywczym

25 kwietnia 2023 • 15:00-16:00

Producenci żywności i napojów przed wyzwaniem gruntownej zmiany modelu gospodarki z linearnego na cyrkularny. Nowe regulacje UE, wymagania, terminy, stan implementacji: projekt ROP, projekt kaucyjny, dyrektywa SUP (Single-use plastics). Jak powinny być wprowadzone założenia GOZ w Polsce, aby osiągnąć założone cele i zapewnić stabilność przedsiębiorcom. Działania adaptacyjne po stronie przedsiębiorców branży spożywczej – szacowane koszty, wpływ na konkurencyjność, przykładowe projekty.

Wystąpienie (10’)

· Marcel Rakowski, wiceprezes, globalny lider DRS, RLG

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

· Andrzej Grzymała, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający, RLG w Polsce

· Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

· Leszek Wieciech, Head of Anti-Corruption Programme, UN Global Compact Network Poland

Zielony Ład w polskim rolnictwie

26 kwietnia 2023 • 09:30-11:00

Europejski system rolno-żywnościowy, wspierany w ramach Wspólnej polityki rolnej – standard czy system wymagający reformy? Zmiany w WPR. Kluczowe wyzwania wynikające z trendu zrównoważonej produkcji żywności dla potencjału polskiego rolnictwa, systemu produkcji i eksportu żywności. Rozwój rolnictwa regeneratywnego. Jakiego rodzaju zachęt potrzebują rolnicy, żeby przechodzić na bardziej zrównoważone systemy produkcji i w jaki sposób można skracać łańcuchy dostaw. Technologie, produkty i modele organizacyjne wspierające zieloną transformację rolnictwa. Miejsce Polski w docelowej europejskiej architekturze bezpieczeństwa żywnościowego.

Prezentacja (10’)

· Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia, Bayer Crop Science

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Wojciech Babski, prezes zarządu, Ciech Sarzyna

· Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia, Bayer Crop Science

· Wiktor Szmulewicz, prezes, Krajowa Rada Izb Rolniczych

· Martin Ziaja, prezes, Okręgowy Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Opolu, członek zarządu, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Od pola do stołu

26 kwietnia 2023 • 11:30-13:00

Strategia „Od pola do stołu” – na drodze do zrównoważonych systemów żywnościowych. Europejska strategia i krajowe plany. Konieczne dostosowania technologiczne i ich koszty. Rodzaje i skala inwestycji. Transfer wiedzy. Zmiany w modelach produkcji i dystrybucji. Redukcja strat żywności, ograniczenie jej marnowania oraz zużycia zasobów potrzebnych do wytworzenia niewykorzystanych produktów żywnościowych. Samowystarczalność coraz istotniejszym elementem bezpieczeństwa żywnościowego.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

· Małgorzata Bojańczyk, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

· Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

· Waldemar Humięcki, dyrektor generalny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

· Monika Łasoń, właścicielka, Groser - Grodzkie Sery Kozie

· Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl) [Ania S.]

· Bartosz Urbaniak, szef Bankowości Food & Agro na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę, Bank BNP Paribas

Europejski Kongres Gospodarczy. 24-26 kwietnia w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.

Więcej informacji:

Europejski Kongres Gospodarczy – www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP – www.ptwp.pl

Zapraszamy również:

Facebook: facebook.com/EECKatowice

LinkedIn: www.linkedin.com/showcase/europejski-kongres-gospodarczy/

Twitter: twitter.com/EECKatowice #EKG2023 #EEC2023