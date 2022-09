Według wyników badania Muszkieterów, najwięcej osób, bo aż 30 proc., kupuje artykuły spożywcze przez Internet kilka razy w miesiącu.

Co jest największą zachętą do zakupów internetowych? Fot. shutterstock

E-zakupy nadal popularne

Ponad jedna trzecia badanych wybiera zakupy internetowe kilka razy w miesiącu, a ponad 11 proc. osób robi to kilka razy w tygodniu – wynika z kolejnej, tegorocznej edycji raportu Jak kupuje polski konsument? Trendy e‑commerce w zakupach z kategorii spożywczej oraz „dom i ogród”. Badanie przeprowadzono na zlecenie Grupy Muszkieterów, zarządzającej sieciami supermarketów Intermarché i Bricomarché. Jego wyniki pokazują, że zmiana nawyków zakupowych po pandemii utrwaliła się – w swoich odpowiedziach ankietowani deklarują, że wciąż robią zakupy przez Internet częściej niż przed pandemią.

Co jest największą zachętą do zakupów internetowych?

Grupa Muszkieterów sprawdziła, jak kształtują się obecnie zakupy online, kładąc nacisk na kategorię produktów spożywczych oraz remontowo-wykończeniowych i dekoracyjnych. Podstawowe czynniki, które motywują do zakupów przez Internet, związane są przede wszystkim z wygodą. Wśród nich są oszczędność czasu (60,6 proc. odpowiedzi), możliwość zrobienia zakupów o dowolnej porze (57,2 proc.) oraz wygoda związana z dostępnością sklepów w jednym miejscu (39,5 proc.). Ponadto, połowa badanych twierdzi, że na częstotliwość ich zakupów internetowych wpływa rosnąca od kilku miesięcy inflacja.

Produkty spożywcze a zakupy online

Według wyników badania Muszkieterów, najwięcej osób, bo aż 30 proc., kupuje artykuły spożywcze przez Internet kilka razy w miesiącu, a kilka razy w tygodniu decyduje się na to ponad 15 proc z nich. Przeważająca większość, czyli ponad 80 proc., przyznaje, że wciąż wybiera taką formę zakupów częściej niż przed pandemią.

Średnie miesięczne wydatki na internetowe zakupy produktów spożywczych wynoszą 236 zł i stanowią one do 20 proc. ogółu wszystkich wydatków online. W tym przypadku, w 2022 roku wzrosło znaczenie kwestii finansowych – zakup artykułów z kategorii spożywczej w sieci daje większy dostęp do atrakcyjnych promocji i możliwość szybkiego porównywania ceny.

Podczas zakupów internetowych badani najczęściej zamawiają produkty spożywcze takie jak herbaty lub kawy (72,8 proc.), przyprawy (59,5 proc.) czy produkty sypkie jak kasze i makarony (54,9 proc.), m.in. ze względu na ich dłuższy termin przydatności. W porównaniu z ubiegłorocznym pomiarem, na znaczeniu zyskały słodycze (59,1 proc.) i słone przekąski (37,7 proc.).

Jak i kiedy ankietowani kupują artykuły spożywcze online?

Blisko 70 proc. z nich robi to przede wszystkim przez stronę internetową sklepu, prawie 80 proc. z domu, ale nie są oni przywiązani do określonego czasu w tygodniu – to zależy od sytuacji i okoliczności. Co ciekawe, akceptują zamienniki, ale jeśli mogą, wolą wybierać z szerszego asortymentu i są w stanie poczekać dłużej na swoje zamówienie.

– Mimo zniesienia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i częściowego powrotu do sklepów stacjonarnych, dostrzegamy potrzebę dalszego inwestowania w obszar e-commerce, który wciąż dynamicznie się rozwija. Wyniki naszego badania potwierdzają, że klienci doceniają wygodę zakupów online, dlatego stale pracujemy nad poszerzaniem oferty e-commerce Intermarché. Coraz więcej sklepów Intermarché oferuje rozwiązanie Drive, umożliwiające odbiór towarów zamówionych przez naszą stronę internetową. Już w 2023 roku planujemy szeroką modernizację zarówno strony, jak i programu lojalnościowego – wszystko po to, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby klientów – mówi Tomasz Waligórski, Dyrektor Generalny Intermarché w Polsce.

