W sobotę 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a w niedzielę 22 stycznia – Dzień Dziadka. Oto jakie upominki można kupić w Lidlu i Netto.

Praktyczny prezent na Dzień Babci i Dziadka w Lidlu

Lidl Polska wprowadza do oferty rozgrzewające produkty, które sprawdzą się jako podarunek dla seniora. Będą one dostępne w sklepach stacjonarnych sieci od czwartku 19 stycznia. Dobrym i praktycznym podarunkiem dla osoby starszej są np. miękkie i wygodne kapcie (19,99 zł/ 1 para), dostępne w kilku rozmiarach i kolorach. Od czwartku 19 stycznia do soboty 21 stycznia, w ramach akcji promocyjnej, klienci sieci kupią drugą parę kapci 30% taniej.

Jednym z pomysłów na prezent dla Dziadków jest np. ogrzewacz do stóp Sanitas o mocy 100 W (119 zł/ 1 zestaw), który nie tylko pozwala się odprężyć, ale też łagodzi przewlekłe bóle mięśni czy stawów. Urządzenie wyłącza się automatycznie po ok. 90 minutach – w razie, gdyby użytkownik zasnął – oraz w trosce o higienę, zostało wyposażone w wyjmowaną, miękką poszewkę, którą można prać ręcznie.

Osoby starsze ucieszyć może również elektryczna poduszka pod brzuch i plecy o mocy 100 W (99 zł/ 1 szt.), która dzięki sześciostopniowej regulacji temperatury, skutecznie ogrzeje i pomoże ukoić ból pleców, uprzyjemniając drzemkę. Poduszkę można prać w pralce, w temperaturze ok. 30°C.

Co kupić babci i dziadkowi? Nowoczesne prezenty w Lidlu

W ofercie sklepów Lidl od 19 stycznia, dostępna będzie także mata elektryczna (119 zł/ 1 szt.), o mocy 60 W i wymiarach ok. 150 x 80 cm, idealna do ułożenia na materacu. Urządzenie posiada regulator temperatury oraz czasu pracy i zależnie od ustawień wyłączy się po: jednej, trzech, sześciu lub dwunastu godzinach.

Co można kupić starszej babci na Dzień Babci?

Osoby w podeszłym wieku, uskarżające się na bóle w okolicach szyi, docenią też poduszkę do masażu karku marki Silvercrest (139 zł/ 1 zestaw) z dwiema głowicami masującymi i wbudowanym akumulatorem, dzięki czemu jest ona wyjątkowo mobilna – można cieszyć się przyjemnym masażem m.in. tam, gdzie zwykle nie ma dostępu do zasilania, np. w samochodzie czy na tarasie. Jedno naładowanie wystarcza na co najmniej 60 minut pracy.

Wszystkie wymienione produkty można kupić w sklepach Lidla od czwartku 19 stycznia.

Elegancki prezent dla babci i dziadka. Jaki drobiazg kupić?

Babcie i dziadkowie, którzy lubią różne drobiazgi mogą ucieszyć się z łyżeczki z grawerem (9 PLN za 1 szt.), kapci z napisem „Super Dziadek” i „Super Babunia” (25 PLN za 1 parę), długopisu z grawerem, breloka (15 PLN za 1 szt.), zestawu upominkowego – długopis z brelokiem (19 PLN za 1 kpl.), szklanego kubka (11 PLN za 1 szt.) i kubka z różnorodnymi okolicznościowymi napisami oraz grafikami (np. „Dziękuję Ci, Dziadku, że jesteś”, „Dla mojej Babci”, „Najlepsza Babcia” – 11, 15, 22 PLN za 1 szt.) oraz etui na okulary (10 PLN za 1 szt.) czy ręczników (25 PLN za 1 szt.). Gadżety z napisami i grafikami ukochanym seniorom można kupować od 16 stycznia br.

Jakie zestawy prezentowe na Dzień Babci i Dziadka w Netto?

Od 16 do 21 stycznia sieć oferuje kawę, herbatę oraz słodycze w zestawach prezentowych, takich jak Cynia (59,99 PLN za 1 szt.), Milka (49,99 PLN za 1 szt.), Irys (84,99 PLN za 1 szt.) czy Lawenda (99,99 PLN za 1 szt.).

Od 19 stycznia do środy, 25 stycznia proponuje słodycze, takie jak: praliny Ferrero Collection (34,99 PLN za 1 szt.), praliny Raffaello (19,99 PLN za 1 szt.) lub Serce Piernikowe Kopernik (14,99 PLN za 1 opak.).

Czekoladki Ptasie Mleczko E. Wedel – czyli dyskontowe asy dnia – 20 i 21 stycznia będą dostępne za 10,99 PLN za 1 szt. przy zakupie 2 opak.

Uniwersalny prezent na Dzień Babci i Dziadka: Kwiaty cięte i w koszyku

Do laurek można dołączyć np. storczyka 1-pędowego w cenie 18,99 PLN za 1 szt., obowiązującej w dniach od 20 do 21 stycznia br. Dla amatorów ogrodnictwa czy kwiatów doniczkowych dobrym pomysłem na prezent od 19 do 25 stycznia będzie azalia na pniu (22,99 PLN za 1 szt.), sępolia w ozdobnej osłonce (8,99 PLN za 1 szt.) lub cyklamen w koszyku (16,99 PLN za 1 szt.).

Fanów ciętych kwiatów uradują róże (15,99 PLN za 7 szt. i 19,99 PLN za 20 szt.), goździki (19,99 PLN za 10 szt.) oraz bukiety z różnego rodzaju kwiatów (21,99 PLN za 1 szt.), które można wstawić do ulubionego wazonu.

Co praktycznego na Dzień Babci i Dziadka? Pomysły na prezent

Warto pomyśleć także o urządzeniach poprawiających komfort życia dziadków. W ofercie od 19 do 25 stycznia br. dostępny będzie m.in. masażer do ciała (69 PLN za 1 szt.), koc elektryczny Satin (89 PLN za 1 szt.) czy nawilżacz ultradźwiękowy Esperanza Cool Spring (99 PLN za 1 szt.).

W ofercie znajdą się także praktyczne urządzenia medyczne, np. termometr wielofunkcyjny Esperanza Dr Lucas (59 PLN za 1 szt.), nebulizator membranowy Esperanza Mist (99 PLN za 1 szt.) czy pulsoksymetr Esperanza Oxygen i (69 PLN za 1 szt.).

Kreatywne prezenty na Dzień Babci i Dziadka w Netto

W ofercie od najbliższego czwartku do następnej środy, sieć dyskontów Netto przygotowała również akcesoria dla amatorów ręcznych robótek. Nauka robienia na drutach i szydełkowania może być dobrym pomysłem na wspólne spędzenie czasu z wnukami.

W zdobywaniu umiejętności pomoże: zestaw bambusowych drutów (35 PLN za 1 kpl.), także na żyłce (25 PLN za 1 kpl.), ceramiczna miska na włóczkę ze spiralnym wycięciem (25 PLN za 1 szt.) oraz różne rodzaje włóczek (miękka za 9 PLN i tunelowa za 25 PLN za 1 szt.), zestaw szydełek (29 PLN za 1 kpl.) i zestaw krawiecki (12 PLN za 1 kpl.).

