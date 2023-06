23 czerwca, czyli przedostatni piątek miesiąca to wiele okazji do świętowania. Swój dzień obchodzą wtedy wszyscy ojcowie, ale także uczniowie, cieszący się z nadejścia upragnionych wakacji. Z tej okazji Biedronka przygotowała ofertę promocyjną i przyjrzała się najpopularniejszym wyborom zakupowym w tym czasie.

Biedronka gotowa na koniec roku szkolnego i dzień ojca /fot. PTWP

Oferta na Dzień Ojca

W ofercie Biedronka Home można znaleźć prezenty dla ojców majsterkowiczów i „gadżeciarzy”, bo jak pokazują dane sieci, najchętniej kupowanymi produktami z okazji Dnia Ojca są elektronarzędzia (ponad 664% wzrostu sprzedaży względem dnia poprzedzającego święto) czy podstawowe narzędzia ręczne (170% wzrostu).

Wszystkim złotym rączkom w sklepie internetowym można sprezentować niezbędne do majsterkowania narzędzia, takie jak np. wiertarko-wkrętarka sieciowa o mocy 280W i akumulatorowa multiszlifierka z akcesoriami w cenie 79,90 zł czy zestaw 44 śrubokrętów i bitów za 44,99 zł. Na miłośników elektroniki czekają natomiast wodoodporne smartwatche od 89,90 zł, trymery od 29,99 zł, ładowarki samochodowe od 44,99 zł czy smartfony OPPO od 799 zł.

Biedronka: Wzrost sprzedaży czekoladek

Jednym z najbardziej popularnych wyborów prezentowych na Dzień Ojca są także czekoladki (prawie 300% wzrostu). Aby więc osłodzić wszystkim tatom, tatusiom i tatuniom ich dzień, Biedronka przygotowała specjalne zestawy prezentowe możliwe do zakupienia w aplikacji Glovo w ramach standardowej dostawy lub ekspresowej z BIEK. Zestawy, poza ulubionymi słodkościami, zawierają też kawy, przekąski oraz kosmetyki i akcesoria kosmetyczne, a ich ceny zaczynają się już od 48,97 zł/zestaw.

Biedronka na początek wakacji

23 czerwca to jednak nie tylko Dzień Ojca. To także ostatni dzień szkoły i początek upragnionych wakacji dla wszystkich uczniów. Właśnie z myślą o nich, Biedronka przygotowała ofertę produktów dla dzieci. Wśród nich znajduje się odzież dziecięca ciesząca się co roku dużą popularnością w okresie zakończenia roku szkolnego (prawie 950% wzrostu sprzedaży).

Promocje lodów

Z okazji startu wakacji i początku lata, już od 19 czerwca w Biedronce można znaleźć także atrakcyjne promocje i nowości w asortymencie lodów. Przy zakupie dwóch sztuk lodów różnych marek, drugi będzie aż 70% tańszy. Miłośnicy tego mrożonego deseru w sklepach sieci znajdą też całkiem nowe propozycje smakowe od marki Marletto – lody familijne Marletto Dessert w dwóch smakach: beza pavlova i cherry brownie (16,94 zł/900 ml), oraz sorbety o smaku maliny oraz cytryny (8,94 zł/500ml).

Z podziękowaniami dla nauczycieli. Prezent z Biedronki

Koniec roku szkolnego to święto nie tylko uczniów, ale i nauczycieli, którzy co roku są obdarowywani przez swoich uczniów upominkami. Dane sieci wskazują, że tymi najczęściej wybieranymi są – co może zaskoczyć – wysokiej jakości napary i herbaty (ponad 420% wzrostu sprzedaży) oraz kwiaty (prawie 370% wzrostu).

Wszystkie te oraz wiele innych produktów idealnych na prezent dla nauczycieli dostępnych jest w szerokiej ofercie sieci. Wśród nich uczniowie znajdą m.in. herbatę czarną English Tea marki Ahmad Tea za 17,99 zł, a do tego różę ciętą 11 szt. w cenie 11,99 zł czy letni bukiet w rattanowej osłonce za 19,99 zł.



Z oferty promocyjnej klienci będą mogli skorzystać także w najbliższą niedzielę handlową, 25 czerwca, we wszystkich sklepach Biedronka w całej Polsce.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl