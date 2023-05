Kluczem do sukcesu w zatrudnianiu na rynku handlu detalicznego jest przede wszystkim polityka płacowa uwzględniająca rosnące oczekiwania społeczne, dobra atmosfera pracy i współpracujący zespół, a także możliwości rozwoju - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Marta Florczak z Lidla Polska.

Praca w Lidlu - korzyści i płace; fot. shutterstock.com

Lidl Polska to 27 tysięcy pracowników

- W 2022 roku, mimo inflacji i stałego wzrostu kosztów utrzymania, zatrudniliśmy ponad 2 700 osób. Dziś nasz zespół liczy przeszło 27 tys. osób, ale w dalszym ciągu zamierzamy zwiększać zatrudnienie. W tym momencie poszukujemy prawie 800 pracowników. Mamy otwarte wakaty na stanowiska takie jak m.in. manager sklepu, zastępca managera sklepu, pracownik sklepu, pracownik magazynu, kierownik zespołu ds. finansów, specjalista ds. asortymentu akcyjnego, referent ds. kadr i płac - mówi serwisowi PulsHR.pl Marta Florczak z Lidla Polska.

Jak dodaje, w styczniu 2023 roku firma wprowadziła kolejne podwyżki dla pracowników sklepów, magazynów i kadry menadżerskiej, na które przeznaczono ponad 230 mln zł.

Co Lidl oferuje nowym pracownikom?

- Oferujemy różne formy zatrudnienia, także w niepełnym lub elastycznym wymiarze godzin. Lidl Polska to jednak praca na lata i miejsce, w którym można się rozwijać. Standardowo nowym pracownikom oferujemy umowę o pracę zawieraną na okres 12 miesięcy, a kolejna umowę na czas nieokreślony. Nie mamy okresu próbnego - dodaje Marta Florczak z Lidla Polska.

Średni staż pracy w Lidlu Polska wynosi ponad 5,5 roku. Blisko 12 tys. zatrudnionych jest częścią firmy od co najmniej 5 lat, a 5 tys. – od ponad 10 lat.

Ile zarabia się w Lidlu?

- Konsekwentnie walczymy o pozycję lidera płacowego - mówi Marta Florczak.

Po ponownych podwyżkach w styczniu 2023 roku, osoby zatrudnione w sklepach Lidl Polska zarabiają na początek od 4200 do 5150 zł brutto. Po roku pracy od 4400 do 5350 zł brutto, a po dwóch latach od 4600 do 5600 zł brutto. Załoga magazynów z kolei zarabia na początku od 4800 do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 do 5500 zł brutto, a po dwóch latach – od 5300 do 5800 zł brutto. Trzyletni staż oznacza wynagrodzenie od 5650 do 6050 zł brutto.

Na jeszcze wyższe zarobki mogą liczyć menadżerowie sklepów, którzy dopiero rozpoczynają pracę na swoim stanowisku. W pierwszym roku otrzymują oni od 6700 do 7000 zł brutto, w kolejnym od 7000 do 7400 zł brutto, a po dwóch latach – od 7800 do 8300 zł brutto. Każdemu z nich przysługuje również samochód służbowy.

