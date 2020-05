Co Polacy kupowali w IKEA w pierwszych dniach po otwarciu sklepów?

- Do ponownego otwarcia podeszliśmy w sposób wysoce odpowiedzialny, tak aby zarówno klienci, jak i nasi pracownicy czuli się bezpiecznie podczas zakupów oraz w miejscu pracy. Wdrożyliśmy procedury, które zapewnią klientom pełny dostęp do naszej oferty mebli i akcesoriów przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony epidemiologicznej. Wszystkie nasze sklepy działają zgodnie z wytycznymi sanitarnymi oraz według wypracowanych przez IKEA globalnych standardów bezpieczeństwa. Zapewniamy stały dostęp do płynów odkażających i zwielokrotniliśmy w ciągu dnia dezynfekcję powierzchni wspólnych. Wszystkich pracowników wyposażyliśmy w maseczki ochronne oraz rękawiczki, a także w zależności od stanowiska pracy - przyłbice. Umieściliśmy również ekrany ochronne wokół kas i Punktów Obsługi Klienta, aby ściśle kontrolować liczbę odwiedzających. Umieściliśmy również komunikaty zachęcające do zachowania dystansu społecznego - wyjaśnia Aneta Gil.

Więcej na dlahandlu.pl.