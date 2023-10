W obowiązującej do soboty 28 października gazetce z promocjami Bierdronki klienci znajdą sporo promocyjnych cen oraz produktów gratis. Są jednak pewne warunki.

Gratisy w Biedronce; fot. mat.pras.

Zaczęło się w Biedronce. Promocje

Filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo 1kg kosztuje teraz 12,99 zł. Limit dzienny to 3 kg. Promocja obowiązuje w sklepach bez lady mięsnej.

Co jeszcze w promocji w Biedronce? Sieć przecenia także cytryny na 3,99 zł/kg oraz mandarynki - 5,99 zł/kg.

Olej rzepakowy Kujawski kosztuje 12,89 zł za butelkę 2 litry. Limit dzienny to 2 opakowania. Masło Mlekovita kosztuje 3,99 zł przy zakupie 4 kostek. Limit - 4 opakowania.

Wszystkie mąki dostępne w sklepach Biedronki można kupić w promocji 3+1 gratis, a wszystkie wędzone łososie - "50% taniej na drugi, tańszy produkt".

Napój niegazowany Tymbark 1,75l można kupić za 2,49 zł. Limit - 12 butelek dziennie.

W promocji jest także piwo Carlsberg puszka 500 ml w cenie 2,29 zł przy zakupie 12 sztuk.

To jest teraz gratis w Biedronce. Jednodniowe promocje

W ramach jednodniowych promocji klienci mogą uzyskać produkty gratis. W czwartek 26.10 słynna promocja 1+1 gratis obejmuje ogórki konserwowe Krakus i pieluchy Dada Extra Care. Limit dzienny to 2 opakowania na kartę Moja Biedronka.

W piątek w promocji 1+1 klienci otrzymają produkty do paznokci NiuQi (limit to max 4 produkty na kartę) oraz worki na śmieci (limit - 2 op.). W akcji 2+2 gratis można otrzymać czekoladę Nussbeisser 100g (limit to 8 opakowań). Tego dnia obowiązuje także promocyjna cena sera gouda w plastrach Światowid 1kg - 17,49 zł. Limit to jedno opakowanie w tej cenie.

Tylko w sobotę w Biedronce dostępne będą 3 promocje 1+1 gratis: na żel pod prysznic Palmolive (limit - 4 op.) oraz boczek w słupkach Morliny 150g i paluszki rybne Marinero 300g (limit to 2 opakowania).

Nietypowe słowackie przysmaki w Biedronce

Po raz pierwszy w Polsce sieć wprowadza do sprzedaży szeroki asortyment oryginalnych produktów ze Słowacji, proponując takie specjały jak salami z mięsem jelenia, bryndzowe pirohy czy parenicę i korbaczyki, czyli tradycyjne serowe przysmaki. Słowackie produkty będą dostępne w sklepach Biedronka do końca października.

