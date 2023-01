Handel

Co się stało z Lidlomiksem? Czy wróci do oferty?

Autor: think-about.pl

Data: 19-01-2023, 13:00

Do niedawna w sklepie internetowym Lidl mogliśmy kupić dwa modele robota wielofunkcyjnego Lidlomix. Dzisiaj to już niomożliwe. Co się stało?







Lidlomix to wielofunkcyjny robot kuchennym z wbudowaną bazą przepisów/fot. Facebook