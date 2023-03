Handel

Co sprawia, że konsumenci lubią bądź nie dany sklep?

Autor: opr. RW

Data: 02-03-2023, 16:22

Czy ulubiony sklep to zawsze ten, do którego chodzimy najczęściej? Co tak naprawdę sprawia, że jedna sieć handlowa staje się naszą ulubioną? Czy mimo także szerokiej oferty supermarketów, brakuje nam konkretnych sklepów? Moja Gazetka przeprowadziła badanie w tej sprawie.

Co sprawia, że konsumenci lubią bądź nie dany sklep? /fot. Shutterstock