Co trzecia Polka twierdzi, że w 2020r. straciła zawodowo (analiza)

Kobiety a zakupy

Jak wynika z badania 39% kobiet ma pozytywne doświadczenia z promocjami. Kobiety coraz rzadziej uważają promocję „produkt lub usługa w obniżonej cenie” za atrakcyjną (38% w 2020 versus 44% w 2019). 66% kobiet uczestniczy w choćby jednym programie lojalnościowym (53% mężczyzn), a 25% - w czterech lub w większej liczbie programów. Z kolei 44% kobiet przyznaje, że robi zakupy na zapas, jeżeli jest atrakcyjna promocja

Kobiety i kawa

Kawę poza domem kobiety piją najczęściej na stacjach paliw (68%). 7% kobiet pijących kawę poza domem, robi to codziennie. Natomiast ulubiona kawa kobiet to latte (35%) – wybierają ją znacznie częściej niż mężczyźni (21%). Z kolei 35% kobiet nie używa dodatków do kawy. 58% kobiet pije kawę ze względu na jej smak, 57% - nie wyobraża sobie dna bez filiżanki kawy, a dla 33% kawoszek picie kawy to rytuał.

Kobiety a ich stosunek do firm

72% kobiet korzystniej ocenia firmy zaangażowane w działania społeczne. Kobiety rzadziej doceniają zaangażowanie firm w sponsoring sportu (53% Polek ocenia lepiej takie firmy) lub w sponsoring kultury (56% Polek ocenia takie firmy lepiej)

Kobiety a rok 2020

31% kobiet twierdzi, że w 2020 roku straciła zawodowo (w przypadku mężczyzn jest to taki sam odsetek). Ponad połowa mniej kobiet (7%) niż mężczyzn (16%) uważa, że zyskała zawodowo w 2020 roku. Kobiety, częściej niż mężczyźni twierdzą, że 2020 rok był najgorszym okresem w ich życiu (71% versus 64%)

– Realizując badania od wielu lat widzimy, jak społeczeństwo się zmienia. Analizując wybrane wyniki dotyczące Polek wyraźnie widzimy, jak zmienia się stosunek Polek do promocji. Wprawdzie nadal chętnie z nich korzystają, ale postrzeganie atrakcyjności np. niższych od standardowych cen jest niższa. Ciekawym wynikiem jest ten dotyczący konsumpcji kawy na stacjach paliw. Wprawdzie kobiety rzadziej od mężczyzn piją kawę w tych miejscach, jednak jest to miejsce, gdzie poza domem najczęściej konsumują kawę – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

