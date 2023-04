7-Eleven to słynna i gigantyczna sieć sklepów convenience, która pochodzi z USA, ale jej właścicielem jest koncern Seven&I Holdings z siedzibą w Tokio. Jaka jest historia spółki oraz sieci, wyniki finansowe, strategia i plany rozwoju?

7-Eleven to słynna i gigantyczna sieć sklepów convenience; fot. shutterstock.com

7-Eleven to więc pochodząca z USA, a należąca obecnie do Japończyków sieć rozwijana w modelu franczyzowym, jak m.in. Żabka. 7-Eleven aktualnie należy właśnie do Seven&I Holdings z siedzibą w Tokio.

Na całym świecie jest ponad 83 tys. sklepów 7-Eleven w 19 krajach. Sieć przygotowuje się do szerszego wejścia na rynek europejski, także do Polski.

Z raportu Deloitte dotyczącego największych sieci handlowych na świecie wynika, że Seven&I to 15. największy detalista świata biorąc pod uwagę przychody za 2021 rok.

Sieć 7-Eleven od dawna próbuje różnych opcji bezobsługowych zakupów. Wiosną 2022 r. sieć testowała w Japonii holograficzny terminal. Klienci mogli dokonywać płatności zbliżeniowych za pomocą holograficznego ekranu wyświetlanego z terminalu kasy samoobsługowej.

7-Eleven. Kilka faktów i historia sieci

Pierwszy sklep 7-Eleven otwarty został w 1927 r. w Dallas w stanie Teksas w USA. Międzynarodowy rozwój sieć zawdzięcza Masatoshi Ito, japońskiemu miliarderowi, który pomógł przekształcić sklepy wielobranżowe 7-Eleven w globalne imperium biznesowe. Jak pisaliśmy niedawno, zmarł on w wieku 98 lat.

Jego spółka Ito-Yokado zawarła umowę z właścicielem 7-Eleven - amerykańską firmą Southland Corporation - i otworzyła pierwszy japoński sklep 7-Eleven w 1974 roku. Firma Ito-Yokato przejęła pakiet kontrolny w Southland Corporation w 1990 roku, prawdopodobnie ratując ją przed upadłością. W 2005 r. Ito-Yokado zostało przemianowane na Seven&I Holdings. Człon "I" w nazwie jest ukłonem w stronę Ito-Yokado oraz Masatoshi Ito - honorowego prezesa firmy.

7-Eleven aktualnie należy właśnie do Seven&I Holdings z siedzibą w Tokio.

7-Eleven to więc pochodząca z USA, a należąca obecnie do Japończyków sieć rozwijana w modelu franczyzowym, jak m.in. Żabka. To jedna z pionierek sieci handlowych czynnych od wczesnego ranka do późnego wieczora (godziny otwarcia znalazły się w jej nazwie – od 7 do 11 czyli 23) oraz obecnych niemal na każdym rogu.

Na całym świecie jest ponad 83 tys. sklepów 7-Eleven w 19 krajach, z czego jedna czwarta znajduje się w Japonii. W Europie można ją spotkać w Norwegii, Szwecji czy Danii.

7-eleven chce rozszerzyć działalność w Europie. W planach także Polska

Jak pisaliśmy niedawno, 7-Eleven przygotowuje się do szerszego wejścia na rynek europejski. Sieć poszukuje doświadczonych franczyzobiorców do otwierania nowych oddziałów w Europie Zachodniej. Chce współpracować z podmiotami, które prowadzą już działalność handlową, gastronomiczną lub hotelarską.

Plany ekspansji 7-Eleven dotyczą takich rynków jak: Niemcy, Francja, Irlandia, Włochy, Polska, Hiszpania, Turcja i Wielka Brytania. Sieć bierze też pod uwagę Austrię i Szwajcarię - donosi "Lebensmittel Zeitung". Co ciekawe, w planach nie uwzględniono krajów Beneluksu.

Seven&I w TOP20 największych detalistów świata

Z raportu Deloitte dotyczącego największych sieci handlowych na świecie wynika, że Seven&I to 15. największy detalista świata biorąc pod uwagę przychody za 2021 rok. W ostatniej edycji rankingu firma awansowała z 19. miejsca.

W 2021 roku firma - jak podał Deloitte - miała 76,9 mld dol. przychodów.

Jakie przychody miała sieć 7-Eleven w 2022 roku?

Na początku kwietnia Seven&I Holdings Co. podało wyniki finansowe za 2022 rok podatkowy (zakończony 28 lutego 2023 r.). Zysk netto w tym czasie wzrósł o 33% dzięki większym dochodom z działalności międzynarodowych sklepów wielobranżowych, pomimo słabych wyników w działalności supermarketów.

Zysk netto wzrósł do 280,98 miliardów jenów (2,14 miliarda dolarów) za rok podatkowy zakończony 28 lutego.

Przychody w roku podatkowym wzrosły o 35% w porównaniu z rokiem poprzednim do 11,811 bilionów jenów.

Firma prognozuje, że ​​w roku podatkowym, który rozpoczął się 1 marca, przychody spadną o 5,6% do 11,154 bilionów jenów, a zysk netto wzrośnie o 1,4% do 285,00 miliardów jenów.

(1 USD = 131,4700 jenów).

Seven&I Holdings Co. wydzieli 7-Eleven?

Inwestor z San Francisco, ValueAct Capital, zwrócił się do japońskiego detalisty z prośbą o rozważenie wydzielenia działalności sieci sklepów 7-Eleven. Inwestor naciska na Seven & I, aby zawęziła swoją działalność do 7-Eleven, która według niego może stać się światowym mistrzem jako franczyza sklepów wielobranżowych i zwiększyć wartość firmy.

Seven&I odpowiedział, że zarząd będzie kontynuował obiektywną analizę opcji strategicznych, takich jak potencjalne oferty publiczne i spin-offy, za pośrednictwem niedawno utworzonego komitetu strategicznego.

ValueAct posiada 4,4% udziałów w Seven&I - oprócz wzywania do wydzielenia swojej sieci sklepów 7-Eleven - stara się także zastąpić czterech z 14 członków zarządu na dorocznym spotkaniu.

"Komunikacja firmy nadal jest niejasna i myląca. (...) Z niecierpliwością czekamy na zapewnienie akcjonariuszom możliwości głosowania na nowych dyrektorów, którzy wprowadzą firmę na ścieżkę ku lepszej przyszłości" - podał fundusz w oświadczeniu dla Reuters.

Zdaniem ValueAct struktura konglomeratu Seven&I jest dla akcjonariuszy "frustrująca".

Konglomerat Seven & I - czym się zajmuje? 7 segmentów biznesowych

Seven&I Holdings Co Ltd to japońska firma zajmująca się głównie dystrybucją. Spółka ma ponad 83 000 sklepów na całym świecie, w tym franczyzową stację benzynową Speedway w USA. Firma jest najbardziej znana ze swoich sklepów 7-Eleven, a jej działalność obejmuje także japońskie restauracje Denny's Corp., sieć supermarketów Ito-Yokado, a nawet własny bank.

Spółka działa w siedmiu segmentach biznesowych.

Segment Domestic Convenience Store zajmuje się prowadzeniem działalności związanej ze sklepami ogólnospożywczymi w oparciu o systemy zarządzania bezpośredniego i franczyzowego, takie jak prowadzenie sklepów 7-Eleven w Japonii.

Segment Overseas Convenience Store zajmuje się prowadzeniem sklepów ogólnospożywczych, takich jak 7-Eleven za granicą.

Segment Superstore to działalność detaliczna, która zapewnia żywność, artykuły codziennego użytku i inne przedmioty niezbędne do codziennego życia.

Segment Domów Towarowych zajmuje się handlem detalicznym.

Segment związany z finansami zajmuje się działalnością bankową, kartami kredytowymi i leasingiem.

Segment sklepów specjalistycznych zajmuje się handlem detalicznym, który zapewnia wyspecjalizowane i wyróżniające się produkty i usługi.

Segment Pozostałe zajmuje się działalnością w zakresie nieruchomości.

7-Eleven. Znany innowator

Sieć 7-Eleven od dawna testuje różne opcje bezobsługowych zakupów. Już 5 lat temu głośno było o testach 7-Eleven Signature w Korei, czyli konceptu okrzykniętego wtedy najnowocześniejszych sklepem na świecie. Na czym polegały te innowacje? Po pierwsze, sklep został wyposażony w system BioPay, który pozwala na dokonywanie identyfikacji osób za pomocą technik biometrycznych. Klient kładzie dłoń na przezroczystej podpórce, umieszczonej przy wejściu do sklepu, a system rozpoznaje go i obciąża płatnością przypisaną do danej osoby kartę płatniczą czy konto bankowe.

Kasy w nowym sklepie są również automatyczne. Klient kładzie zakupy na taśmie kasy bezobsługowej, a skaner 360 st. automatycznie wyszukuje i odczytuje kody kreskowe na produktach.

Wśród podobnych technologii z najwyższej półki podawano jeszcze m.in. automatyczną lodówkę, która sama się otwiera i zamyka po zbliżeniu się klienta, elektroniczne metki cenowe, inteligentny system monitoringu, który w przyszłości ma współpracować z zestawem dronów monitorujących okolice sklepów, czy inteligentną maszynę vendingową do sprzedaży papierosów.

Holograficzny terminal - testy w japońskich sklepach 7-Eleven

Wiosną 2022 r. sieć sklepów 7-Eleven testowała w Japonii holograficzny terminal w sześciu placówkach. Klienci mogli dokonywać płatności zbliżeniowych za pomocą holograficznego ekranu wyświetlanego z terminalu kasy samoobsługowej. Opracowany przez firmę Toshiba system Digi POS tworzy iluzję interfejsu z ekranem dotykowym wiszącym w powietrzu przed kupującym.

Wyświetlacze są wyposażone w moduły czujników dotykowych Neonode, które umożliwiają interakcję z obrazami wyświetlanymi przez wirtualne ekrany dotykowe w powietrzu.

Terminal holograficzny Toshiba

