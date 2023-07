Interia.pl poinformowała, że sieć Biedronka wydała instrukcje co zrobić w wypadku zgubienia karty Biedronki lub znalezienia.

Co zrobić w razie zgubienia karty Moja Biedronka? /fot. Biedronka

Jak wyrobić kartę Moja Biedronka?

Jak czytamy, kartę Moja Biedronka może wyrobić każdy z klientów Biedronki. W celu dołączenia do programu lojalnościowego dyskontu powinniśmy podać podstawowe dane, które pozwolą stworzyć profil klienta z przypisanym identyfikatorem. Te dane to:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu.

Podane informacje wystarczą do otrzymania trzech kart.

Co w razie utraty karty Biedronki?

Utrata karty wydanej przez sieć nie zamyka nam drogi do korzystania z promocji - może jednak doprowadzić do tego, że nieuczciwy znalazca będzie korzystać z naszych spersonalizowanych nam zniżek, na co uwagę zresztą zwraca Biedronka.

Co jednak, jeśli to my znajdziemy kartę Moja Biedronka? Jak wskazało nam w odpowiedzi biuro prasowe Biedronki w takiej sytuacji mamy dwa wyjścia: powinniśmy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i postępować wedle wytycznych lub udać się do kierownictwa najbliższej Biedronki w celu przekazania znalezionej karty Moja Biedronka.

W przypadku utraty lub znalezienia karty Moja Biedronka należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta

