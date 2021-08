Comp Platforma Usług i Grupa Żywiec rozszerzają współpracę

Obydwaj akcjonariusze Comp Platforma Usług SA (CPU), czyli Grupa COMP SA oraz Grupa Żywiec SA podwyższą kapitał CPU o 12 mln zł do końca bieżącego miesiąca. Układ właścicielski w spółce nie ulegnie zmianie.

Grupa COMP SA oraz Grupa Żywiec SA podwyższą kapitał CPU o 12 mln zł do końca bieżącego miesiąca. / fot. materiały prasowe

– Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju programu M/platform, poszerzając liczbę uczestniczących punktów oraz nowe usługi oferowane wszystkim uczestnikom naszego ekosystemu – powiedział Marcin Celejowski, członek zarządu Grupy Żywiec SA.

– Polskie sklepy średniego i małego formatu stają się bardziej nowoczesne, aby mogły skutecznie konkurować z dużym sieciami, bo rynek idzie w kierunku konsolidacji. M/platform oferuje detalistom i dystrybutorom nowoczesne i łatwe w obsłudze narzędzia do podążania za trendami i dotrzymywania kroku gigantom bez istotnych wydatków inwestycyjnych – dodał Robert Tomaszewski, prezes zarządu COMP SA.

– Pierwszy etap rozwoju M/platform przyniósł oczekiwane efekty, czyli ponad 10 tys. aktywnych punktów w usłudze M/promo+, kilkunastu aktywnych producentów oraz rosnącą liczbę dystrybutorów. Począwszy od obecnego roku, wprowadzamy komplementarne narzędzia. Naszym celem jest dostarczenie wszystkich istotnych narzędzi handlu nowoczesnego dla sklepów średniego i małego formatu oraz dystrybutorów FMCG. Dzięki temu ich biznes staje się bardziej konkurencyjny, bo tego wymaga szybko zmieniające się otoczenie rynkowe. Obecnie skala M/Platform jest bez precedensu w Europie. Rocznie współpracujący z nami detaliści generują ponad miliard paragonów – podkreślił Robert Tomaszewski.

Wdrażanie nowych usług

Nowe usługi M/platform, które przeszły pomyślnie fazę pilotażu ogólnopolskiego i są aktualnie wdrażane w skali całego kraju, to M/store – otwarty portal do zamówień hurtowych w modelu „e-commerce marketplace”; ułatwia współpracę detalisty z wieloma dystrybutorami, M/analytics – zaawansowana analityka sprzedażowa, która ułatwia detalistom oraz współpracującym z nimi producentom podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o precyzyjne fakty sprzedażowe, M/loterie – innowacyjne rozwiązanie do tzw. loterii instant win, umożliwia szybkie rozliczenia z detalistą bez konieczności fizycznego zbierania wygrywających kapsli czy opakowań, hop&shop – aplikacja mobilna dla konsumentów; dzięki niej sklepy średniego i małego formatu niezrzeszone oraz zrzeszone w mniejszych sieciach wkraczają w erę m-commerce; narzędzie to ułatwia komunikację z konsumentem, umożliwia świadczenie dodatkowych usług tj. „zamów i odbierz” (click & collect) czy e-paragon, a przede wszystkim to innowacyjny i jedyny w swoim rodzaju program lojalnościowy pozwalający konsumentom zbierać punkty i zdobywać nagrody w różnych sklepach na terenie całego kraju.

– W najbliższych dniach do grona producentów korzystających z naszych usług dołączy kilku liderów w swoich kategoriach, co na pewno ucieszy naszych detalistów. Jednocześnie kilku ogólnopolskich dystrybutorów FMCG rozpocznie swoją pracę z nowych kanałem sprzedaży e-commerce, jakim jest M/store – podsumowuje Grzegorz Podziewski, wiceprezes zarządu Comp Platforma Usług.