Zakupy internetowe są już w Polsce zjawiskiem powszechnym. Niemal wszyscy kupujemy online przynajmniej od czasu do czasu. Mamy swoje ulubione ścieżki zakupu, wypracowane zwyczaje, a przy tym coraz sprawniej i chętniej korzystamy z nowych technologii, które ułatwiają korzystanie z e-commerce.

Coraz więcej kupujemy w internecie. Jak zmienia się e-klient? fot. PTWP

Co kupujemy online?

Agencja Inquiry już po raz czwarty przeprowadziła badanie opisujące zachowania w zakresie zakupu produktów i usług w internecie. Jeśli chodzi o kategorie produktowe kupowane online, pierwsza trójka to obuwie dla dorosłych (51% badanych kupiło te produkty online w ciągu ostatniego roku), kosmetyki oraz perfumy (50%) oraz odzież i bielizna dla dorosłych (50%). Na kolejnych, również wysokich pozycjach znajdziemy kategorie związane z wyposażeniem domu (wyposażenie wnętrz, RTV/AGD), a także kulturą i rozrywką (książki, gry, multimedia). Nadal mniej chętnie kupujemy w internecie alkohole oraz specjalistyczny sprzęt np. fotograficzny czy turystyczny.

Wśród usług na podium znajdziemy przede wszystkim rezerwacje noclegów (28% badanych dokonało takiego zakupu online w ostatnim roku), bilety kolejowe (27%) oraz płatne serwisy TV (25%). Co piąty Polak kupuje w internecie również bilety na koncerty czy do teatru. Warto zauważyć, że zarówno produkty, jak i usługi kupujemy online coraz częściej.

Zakupy produktów dokonywane są przez Polaków głównie za pośrednictwem popularnych, dużych platform agregujących ofertę z różnych branż i firm czyli tzw. platform marketplace. Do takich serwisów idziemy najczęściej gdy chcemy kupić np. zabawki (73%), artykuły ogrodnicze (73%) czy artykuły wyposażenia domu (59%).

Badanie Inquiry potwierdza niebywałą popularność serwisu Allegro, który znalazł się na pierwszym miejscu wykorzystywanych serwisów w przypadku wszystkich badanych kategorii produktów. Dodatkowo, w większości kategorii, Allegro pozostawia daleko w tyle nie tylko inne platformy, ale też wyspecjalizowanych sprzedawców, np. CCC oraz eobuwie.pl, czy też Rossmann i Hebe.

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdy chodzi o zakup usług. W tym wypadku dokonujemy zakupów przede wszystkim przez wyspecjalizowane serwisy konkretnych usługodawców, zajmujących się danym obszarem usług.

Każda kategoria usług dostępnych online ma swojego jednego zdecydowanego lidera, wyspecjalizowanego w danym obszarze – np. w kategorii noclegów będzie to Booking.com, wśród płatnych serwisów TVNetflix, zaś w przypadku muzyki - Spotify. Zmieniają się też preferowane sposoby płatności. Z roku na rok rośnie odsetek osób korzystających z szybkich płatności BLIK – jest to obecnie najczęściej stosowana metoda płatności podczas zakupów internetowych, wybierana przez 45% kupujących. Jeszcze w 2019 roku odsetek ten wynosił 18% - to 2,5-krotny wzrost w 3 lata! W obecnej edycji badania po raz pierwszy uwzględniono zjawisko płatności odroczonych, z których korzysta obecnie 7% kupujących.

E-commerce: Jaka dostawa?

W obszarze dostaw zakupów internetowych także zaszły duże zmiany. O ile w przeszłości najczęściej wykorzystywane były usługi kurierskie, w ostatnich latach dostawy zostały zdominowane przez paczkomaty, które preferuje obecnie ponad połowa kupujących online. Tempo wzrostu popularności paczkomatów jest podobne jak w przypadku płatności BLIK.

Wysoka dynamika wzrostu rynku e-commerce, spotęgowana przez pandemię, w wielu kategoriach nadal się utrzymuje. Zwyczaje i preferencje ukształtowane w czasie lockdownu już z nami zostaną. Jednocześnie Polacy szybko przyswajają nowe rozwiązania, które powodują, że nasze zakupy online stają się szybsze i wygodniejsze. Oznacza to olbrzymi potencjał dla rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze dostaw, magazynowania czy płatności cyfrowych. – mówi Agnieszka Górnicka, prezeska firmy Inquiry.

